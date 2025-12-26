Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Almyros Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Almyros Municipality, Grèce

Municipal Unit of Pteleos
4
4 propriétés total trouvé
Villa 8 chambres dans Achillio, Grèce
Villa 8 chambres
Achillio, Grèce
Nombre de pièces 8
Surface 250 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 250 m2 dans le centre de la Grèce. Une vue magnifique sur la m…
$2,46M
Maison 4 chambres dans Almyros Municipality, Grèce
Maison 4 chambres
Almyros Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 183 m²
Villa/maison en bord de mer à Magnisia avec vue imprenable sur la mer Égée. La villa se trou…
$469,066
Maison 4 chambres dans Almyros Municipality, Grèce
Maison 4 chambres
Almyros Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 183 m²
Villa/maison en bord de mer à Magnisia avec vue imprenable sur la mer Égée. La villa se trou…
$468,500
Villa 1 chambre dans Achillio, Grèce
Villa 1 chambre
Achillio, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 250 m²
Sol 1/2
A vendre Villa de 2 étages de 250 m2 dans le centre de la Grèce. De la fenêtre il y a une vu…
$2,46M
Caractéristiques des propriétés en Almyros Municipality, Grèce

