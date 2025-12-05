Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipal Unit of Anthidon
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipal Unit of Anthidon, Grèce

villas
14
chalets
10
25 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 3 étages de 220 m2 sur l'île d'Evia. Le rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$419,400
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 255 m²
Découvrez une luxueuse villa balnéaire dans le charmant quartier de Drosia, Viotia, à quelqu…
$1,11M
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 143 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la montagne,…
$356,984
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Sol -1/3
A vendre 3 étages cottage de 320 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-chaussée se compo…
$527,602
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Sol -1/4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 420 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-…
$1,47M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 89 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier …
$322,424
Laisser une demande
VernaVerna
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 600 m2 sur l'île d'Evia. Le premier étage se compose d'une cha…
$4,10M
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 430 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 143 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$357,597
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
............................................................................................…
$1,58M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 196 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$433,809
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$4,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se c…
$1,67M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Sous-sol se compose d'u…
$1,24M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2/1
A vendre un chalet de 3 étages de 250 m2 sur l'île d'Evia. Le sous-sol se compose d'une cham…
$1,24M
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$526,698
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 2 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 89 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$321,871
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 185 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$703,470
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 200 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$1,68M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 196 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$433,809
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Sol -1/2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
$1,58M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 430 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premi…
$703,470
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Anthidon, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller