Maisons à vendre en Municipla unit of Milies, Grèce

Maison 3 chambres dans Vizitsa, Grèce
Maison 3 chambres
Vizitsa, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Laisser une demande
Chalet dans Vizitsa, Grèce
Chalet
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
Deux maisons séparées sont à vendre dans le village de Vyzitsa, Pelion (clé en main). Chaqu…
$374,541
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$994,875
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une villa de luxe dans le village de Pélion Sud, près de Volo…
$7,02M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Vizitsa, Grèce
Maison 3 chambres
Vizitsa, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
La villa artisanale dans le village traditionnel de Vyzitsa, Pelion.Maison individuelle en p…
$727,052
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 210 m²
Sol 1/1
Deux bâtiments en construction dans la région de Pelion sont à vendre. Chaque bâtiment se co…
$375,184
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se compose de 3 chambr…
$996,582
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Vizitsa, Grèce
Maison 3 chambres
Vizitsa, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
La villa artisanale dans le village traditionnel de Vyzitsa, Pelion.Maison individuelle en p…
$726,175
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Milies, Grèce
Maison 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Une occasion fantastique d'acquérir cette fantastique villa individuelle située à la périphé…
$931,064
Laisser une demande
Moya7yaMoya7ya
Villa 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Villa 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 70 m2 à Voloso-Pilio. Le gîte se compose d…
$186,442
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Chalet 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 70 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$187,271
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Milies, Grèce
Villa 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 175 m2 à Voloso-Pilio. Le rez-de-chaussée se…
$386,908
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Milies, Grèce
Chalet 3 chambres
Milies, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 175 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose d'u…
$386,245
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Milies, Grèce
Maison 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Une occasion fantastique d'acquérir cette fantastique villa individuelle située à la périphé…
$931,064
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Sol 1/1
Nous vous présentons une luxueuse villa dans le village de South Pilion, près de la ville de…
$7,03M
Laisser une demande

