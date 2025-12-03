Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. South Pilio Municipality
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en South Pilio Municipality, Grèce

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
30 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Milies, Grèce
Maison 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Une occasion fantastique d'acquérir cette fantastique villa individuelle située à la périphé…
$918,941
Maison 3 chambres dans Milies, Grèce
Maison 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Une occasion fantastique d'acquérir cette fantastique villa individuelle située à la périphé…
$918,941
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 m2 à Volosa-Pilio. Le premier étage se compose de 7 chambr…
$932,209
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 100 mètres carrés à Voloso-Pilio. Le gîte …
$302,968
Chalet 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 cha…
$304,315
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Rez…
$444,767
Chalet 1 chambre dans Milina, Grèce
Chalet 1 chambre
Milina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$140,453
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se compose de 3 chambr…
$996,582
Villa 6 chambres dans Kalamaki, Grèce
Villa 6 chambres
Kalamaki, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Nombre d'étages 2
A vendre chalet de 2 étages d'une superficie de 233 mètres carrés à Voloso-Pilio. Le premier…
$442,799
Chalet 6 chambres dans Argalasti, Grèce
Chalet 6 chambres
Argalasti, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 160 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compos…
$321,871
Villa 5 chambres dans Platania, Grèce
Villa 5 chambres
Platania, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la vente villa isolée dans le sud de Pelion. La villa dispose de 5 cha…
$3,10M
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 2/1
A vendre Villa de 2 étages de 100 mètres carrés à Volos-Pilio. Le sous-sol se compose d'un d…
$468,176
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol -1/3
Maison de ville de 200 m2 est à vendre en Grèce centrale. La maison de ville est située sur …
$445,531
Villa 1 chambre dans Milina, Grèce
Villa 1 chambre
Milina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèc…
$140,694
Chalet 3 chambres dans Milies, Grèce
Chalet 3 chambres
Milies, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 175 mètres carrés à Volos-Pilio. Semi-sous-sol se compose d'u…
$386,245
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Sol 1/1
Nous vous présentons une luxueuse villa dans le village de South Pilion, près de la ville de…
$7,03M
Chalet dans Vizitsa, Grèce
Chalet
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 210 m²
Nombre d'étages 1
Deux maisons séparées sont à vendre dans le village de Vyzitsa, Pelion (clé en main). Chaqu…
$374,541
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol -2/2
A vendre Villa de 2 étages de 100 m2 à Voloso-Pilio. Le sous-sol se compose d'un garde-mange…
$468,980
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$994,875
Chalet 6 chambres dans Kalamaki, Grèce
Chalet 6 chambres
Kalamaki, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 233 m²
Sol 2/1
A vendre Maison de 2 étages de 233 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose d…
$444,767
Villa 1 chambre dans Platania, Grèce
Villa 1 chambre
Platania, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 440 m²
Sol 1/2
Nous vous proposons une villa au sud de Pelion, construite selon les normes les plus élevées…
$3,11M
Villa 3 chambres dans Milies, Grèce
Villa 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 175 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 175 m2 à Voloso-Pilio. Le rez-de-chaussée se…
$386,908
Villa 6 chambres dans Argalasti, Grèce
Villa 6 chambres
Argalasti, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 160 m2 à Voloso-Pilio. Le premier étage se com…
$322,424
Villa 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 56 m2 à Voloso-Pilio. Le gîte se compose de 2 chambres, sal…
$349,578
Chalet 2 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Sol 1/1
A vendre Maison d'un étage de 56 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$351,132
Villa 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Villa 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 70 m2 à Voloso-Pilio. Le gîte se compose d…
$186,442
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 210 m²
Sol 1/1
Deux bâtiments en construction dans la région de Pelion sont à vendre. Chaque bâtiment se co…
$375,184
Chalet 2 chambres dans Vizitsa, Grèce
Chalet 2 chambres
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison d'un étage de 70 m2 à Volos-Pilio. La maison se compose de 2 chambres, salon…
$187,271
Villa 1 chambre dans Vizitsa, Grèce
Villa 1 chambre
Vizitsa, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente une villa de luxe dans le village de Pélion Sud, près de Volo…
$7,02M
