Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Skopelos
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Skopelos, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Skopelos, Grèce
Maison 4 chambres
Skopelos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 122 m²
Présentant une charmante maison traditionnelle avec vue sur la mer sur la belle île de Skope…
$419,184
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller