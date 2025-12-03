Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessalie-Grèce centrale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Thessalie-Grèce centrale, Grèce

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
109 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 580 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 580 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose …
$643,742
Villa 6 chambres dans Magoula, Grèce
Villa 6 chambres
Magoula, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 570 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 570 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,61M
Maison de ville 3 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 132 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 6è…
$526,698
Chalet 3 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 260 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée…
$544,255
Chalet 4 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 160 mètres carrés en Grèce centrale. La maison se compose de 4…
$749,082
Chalet 5 chambres dans Municipality of Tanagra, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Tanagra, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Sol 1/1
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$357,105
Chalet 4 chambres dans Delphi Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 198 mètres carrés en Grèce centrale. Semi-sous-sol se compose…
$585,220
Villa 6 chambres dans Achladias, Grèce
Villa 6 chambres
Achladias, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 640 m2 dans les Sporades. Rez-de-chaussée se compose de 4 cham…
$2,34M
Chalet dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
La propriété se compose de deux appartements avec de nombreuses possibilités de décoration i…
$362,837
Chalet 10 chambres dans Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Chalet 10 chambres
Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Nombre de pièces 14
Chambres 10
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 500 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,17M
Chalet 4 chambres dans Dorida Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Dorida Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 165 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée…
$198,975
Chalet 3 chambres dans Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Le sous-sol se compo…
$298,462
Chalet 2 chambres dans Makrakomi Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Makrakomi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 65 m2 dans le centre de la Grèce. La maison se compose de 2 ch…
$140,453
Chalet 4 chambres dans Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Aliartos Thespies Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 214 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de sal…
$409,654
Maison de ville 3 chambres dans Aetos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Aetos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4
A vendre maisonnette de 133 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 4è…
$357,105
Maison de ville 1 chambre dans Delphi Municipality, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 0 m2 en Arachova. La maisonnette a un niveau. Une vue magnifique sur…
$3,80M
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
Chalet 3 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 98 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 98 m2 sur l'île d'Euboea. Il y a: une cheminée. Les proprié…
$196,634
Villa 4 chambres dans Theologos, Grèce
Villa 4 chambres
Theologos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 420 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose d'…
Prix ​​sur demande
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 380 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose de…
$912,944
Chalet 6 chambres dans Portariá, Grèce
Chalet 6 chambres
Portariá, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 1
Surface 314 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 314 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose d…
$994,875
Maison de ville 3 chambres dans Milina, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Milina, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 3 niveaux. Rez…
$444,767
Chalet 1 chambre dans Milina, Grèce
Chalet 1 chambre
Milina, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 60 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maison se comp…
$140,453
Chalet 1 chambre dans Paralia Kymis, Grèce
Chalet 1 chambre
Paralia Kymis, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 1
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 204 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$1,87M
Villa 8 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 440 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,76M
Chalet 3 chambres dans Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 400 mètres carrés sur l'île d'Euboea. 1er étage se compose de…
$187,271
Chalet 3 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 145 m²
Sol 2/1
À vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$321,394
Chalet 5 chambres dans Paralia Agias Annas, Grèce
Chalet 5 chambres
Paralia Agias Annas, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 271 m²
Sol -1
À vendre Maison de 3 étages de 271 m2 sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose de salon …
$541,417
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
