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Maisons à vendre en Karystos Municipality, Grèce

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11 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Karystos, Grèce
Maison 2 chambres
Karystos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Dans l'un des endroits côtiers les plus désirables de l'Evia du Sud, à quelques minutes de l…
$468,510
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Villa 4 chambres dans Karystos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Karystos Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 145 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$1,11M
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Maison de ville 5 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Chambres 5
Surface 120 m²
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maisonnette a 3 niv…
$295,177
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Maison de ville 2 chambres dans Karystos, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Karystos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Nombre d'étages 2
Vente maison de ville de 135 m2 sur l'île d'Evia. La maison de ville est située sur 2 niveau…
$558,661
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Maison de ville 1 chambre dans Epanochori, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Epanochori, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre de 120 m2 sur l'île d'Evia. La maison de ville est située sur 2 niv…
$500,467
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Villa 8 chambres dans Platanistos, Grèce
Villa 8 chambres
Platanistos, Grèce
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 475 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages de 475 m2 sur l'île d'Evia. Le rez-de-chaussée se compose de 6 ch…
$3,14M
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TekceTekce
Maison de ville 2 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Chambres 2
Surface 111 m²
Vente maisonnette de 111 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème é…
$440,404
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Grekodom Development
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Maison de ville 3 chambres dans Aetos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Aetos, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 4/5
A vendre maison de ville de 133 m2 sur l'île d'Evia. La maison de ville est située sur 2 niv…
$360,802
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Villa 5 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Villa 5 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 3 étages de 220 m2 sur l'île d'Evia. Le premier étage se compose d'une cham…
$494,647
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Villa 3 chambres dans Marmari, Grèce
Villa 3 chambres
Marmari, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 163 m²
Nombre d'étages 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Nea Styra, Grèce
Maison
Nea Styra, Grèce
Surface 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Caractéristiques des propriétés en Karystos Municipality, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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