Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessalie-Grèce centrale
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Thessalie-Grèce centrale, Grèce

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
Montrer plus
338 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Patitiri, Grèce
Maison 4 chambres
Patitiri, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
Situé entre le charmant port de Patitiri et le pittoresque vieux village de Chora dans l'île…
$788,392
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Milies, Grèce
Maison 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Une occasion fantastique d'acquérir cette fantastique villa individuelle située à la périphé…
$918,941
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Maison 3 chambres dans Milies, Grèce
Maison 3 chambres
Milies, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Une occasion fantastique d'acquérir cette fantastique villa individuelle située à la périphé…
$918,941
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 580 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 580 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose …
$643,742
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lokroi Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 300 m²
Sol 1/1
Villa de 300 m2 à vendre dans le centre de la Grèce. L'établissement dispose de panneaux sol…
$797,266
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 446 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages de 446 m2 sur l'île d'Evia. Le rez-de-chaussée se compose de 2 ch…
$1,08M
Laisser une demande
Chalet dans Loutra Gialtron, Grèce
Chalet
Loutra Gialtron, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 480 m²
Nombre d'étages 1
A vendre est un chalet de trois étages inachevé dans la ville de Yaltra sur l'île d'Evia. Ch…
$357,105
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 1 chambre dans Epanochori, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Epanochori, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre de 120 m2 sur l'île d'Evia. La maison de ville est située sur 2 niv…
$504,153
Laisser une demande
AuraAura
Maison 4 chambres dans Arachova, Grèce
Maison 4 chambres
Arachova, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 232 m²
Maison individuelle en pierre de deux étages d'une superficie totale de 232,14 m2 sur un ter…
$434,300
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 143 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$357,597
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Magoula, Grèce
Villa 6 chambres
Magoula, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 570 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 570 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,61M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Villa 3 chambres
Plage Avlida, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 411 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 411 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$879,187
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 600 m2 sur l'île d'Evia. Le premier étage se compose d'une cha…
$4,10M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Sol -1/2
A vendre Villa de 2 étages de 380 m2 dans le centre de la Grèce. Le rez-de-chaussée se compo…
$908,903
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Nouvelle-Ionie, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nouvelle-Ionie, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 289 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 289 mètres carrés à Volos-Pilio. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-…
$374,541
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Amfikleia Elateia Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Amfikleia Elateia Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 160 mètres carrés à Arachova. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$409,654
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 5 chambres dans Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grèce
Chalet 5 chambres
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés à Arachova. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$526,698
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Glyfada, Grèce
Villa 1 chambre
Glyfada, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 360 m²
Nombre d'étages 2
1 037 /5 000 Résultats de la traduction Traduction Equipée de la technologie KNX, cette m…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Municipality of Thiva, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Thiva, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 102 m2 dans le centre de la Grèce. La maison se compose de 3 c…
$257,497
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 132 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 6è…
$526,698
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Delphi Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Delphi Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de plain pied de 125 m2 dans le centre de la Grèce. Le premier étage se comp…
$644,847
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Vathý, Grèce
Villa 1 chambre
Vathý, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 422 m²
Sol 1/1
Le chalet est en construction. Il se compose de trois étages, deux premiers étages de 192 mè…
$281,388
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Dorida Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Dorida Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
PROJECT INTRODUCTION Aegean Breeze II is a collection of beachfront apartments and villas…
$382,275
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 430 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premi…
$703,470
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Magoula, Grèce
Villa 2 chambres
Magoula, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 110 m²
Sol 1/1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 110 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le cha…
$185,092
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Chalet 3 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 260 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 260 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée…
$544,255
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 4 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Chalet 4 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 160 mètres carrés en Grèce centrale. La maison se compose de 4…
$749,082
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Karystos Municipality, Grèce
Villa 4 chambres
Karystos Municipality, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 145 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 145 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$1,11M
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 100 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maison se compose de …
$184,312
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Types de propriétés en Thessalie-Grèce centrale

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Thessalie-Grèce centrale, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller