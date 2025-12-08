Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Chalkida
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Municipality of Chalkida, Grèce

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalcis
10
Nea Artaki
8
54 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Maison 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 255 m²
Découvrez une luxueuse villa balnéaire dans le charmant quartier de Drosia, Viotia, à quelqu…
$1,11M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
A vendre Gîte de 3 étages de 220 m2 sur l'île d'Evia. Le rez-de-chaussée se compose d'une ch…
$419,400
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 135 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 135 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 2è…
$269,201
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 185 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$164,143
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 143 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premier…
$357,597
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Chalet 4 chambres
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 316 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 316 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$433,063
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Kalochori-Pantichi, Grèce
Villa 2 chambres
Kalochori-Pantichi, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Maison de plain pied de 120 m2 sur l'île d'Evia. Le premier étage est composé d'un …
$128,969
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nea Artaki, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 195 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre de 195 m2 sur l'île d'Evia en construction. La maison de ville est …
$312,343
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Vathý, Grèce
Villa 1 chambre
Vathý, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 422 m²
Sol 1/1
Le chalet est en construction. Il se compose de trois étages, deux premiers étages de 192 mè…
$281,388
Laisser une demande
VernaVerna
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Laisser une demande
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se c…
$163,862
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 1
............................................................................................…
$1,58M
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 195 m²
Sol 1/1
A vendre maisonnette en construction de 195 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette…
$311,027
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Villa 4 chambres
Plage Avlida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 316 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 316 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-…
$433,806
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2/1
A vendre un chalet de 3 étages de 250 m2 sur l'île d'Evia. Le sous-sol se compose d'une cham…
$1,24M
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Sol -1/4
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 420 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le rez-de-…
$1,47M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 132 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 6è…
$526,698
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Vasiliko, Grèce
Villa 1 chambre
Vasiliko, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 260 m²
Sol 1/1
Deux maisons de ville d'une superficie totale de 260 mètres carrés sont proposées à la vente…
$304,837
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Chalet 3 chambres
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 411 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 411 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$875,482
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Plage Avlida, Grèce
Villa 1 chambre
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente un objet unique dans la ville d'Aulida. Une villa de 4 étages…
$1,52M
Laisser une demande
Chalet 2 chambres dans Kalochori-Pantichi, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalochori-Pantichi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$128,748
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se c…
$1,67M
Laisser une demande
Chalet dans Vathý, Grèce
Chalet
Vathý, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 422 m²
Nombre d'étages 1
La maison de trois étages est en construction. Le rez de chaussée et le premier étage ont un…
$280,906
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Plage Avlida, Grèce
Villa 1 chambre
Plage Avlida, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 200 m²
Sol 1/1
Nous vous proposons à la vente un objet unique dans la ville de Avlida. Villa de 4 étages 12…
$1,51M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 600 m2 sur l'île d'Evia. Le premier étage se compose d'une cha…
$4,10M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Villa 3 chambres
Plage Avlida, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 180 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le gît…
$485,866
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 3 niveaux. Re…
$503,290
Laisser une demande
Chalet 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Chalet 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 312 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 312 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$809,777
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 4
A vendre chalet de 4 étages d'une superficie de 430 mètres carrés sur l'île d'Evia. Le premi…
$703,470
Laisser une demande

Types de propriétés en Municipality of Chalkida

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Chalkida, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
