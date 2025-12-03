Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Thessalie-Grèce centrale
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Thessalie-Grèce centrale, Grèce

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
35 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 580 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 580 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose …
$643,742
Villa 6 chambres dans Achladias, Grèce
Villa 6 chambres
Achladias, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 640 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 640 m2 dans les Sporades. Rez-de-chaussée se compose de 4 cham…
$2,34M
Maison de ville 1 chambre dans Delphi Municipality, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 0 m2 en Arachova. La maisonnette a un niveau. Une vue magnifique sur…
$3,80M
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Theologos, Grèce
Villa 4 chambres
Theologos, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 420 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose d'…
Prix ​​sur demande
Villa 6 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 380 m2 dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se compose de…
$912,944
Villa 8 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 440 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,76M
Villa 9 chambres dans South Pilio Municipality, Grèce
Villa 9 chambres
South Pilio Municipality, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 320 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$936,353
Chalet 2 chambres dans Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Chalet 2 chambres
Dirfyon Messapion Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 101 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison d'un étage de 101 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maison se compose de …
$351,132
Villa 5 chambres dans Platania, Grèce
Villa 5 chambres
Platania, Grèce
Nombre de pièces 5
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la vente villa isolée dans le sud de Pelion. La villa dispose de 5 cha…
$3,10M
Villa 7 chambres dans Municipality of Tanagra, Grèce
Villa 7 chambres
Municipality of Tanagra, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 5
Surface 460 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 460 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une…
$807,604
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$4,10M
Villa 1 chambre dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre villa de 300 m2 en Grèce centrale. Il ya: panneaux solaires pour le chauffage de l'…
$795,900
Villa 8 chambres dans Municipality of Tanagra, Grèce
Villa 8 chambres
Municipality of Tanagra, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 532 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 4 étages de 532 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Le rez-de-chaussée se co…
$771,807
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Sous-sol se compose d'u…
$1,24M
Chalet 4 chambres dans Loutra Ypatis, Grèce
Chalet 4 chambres
Loutra Ypatis, Grèce
Nombre de pièces 4
Surface 365 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied de 365 m2 dans le centre de la Grèce. Il y a: une cheminée. Le…
$419,018
Villa 7 chambres dans Delphi Municipality, Grèce
Villa 7 chambres
Delphi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 595 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 595 m2 dans le centre de la Grèce. Rez-de-chaussée se compose …
$1,81M
Villa 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Villa 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 585 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 585 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,84M
Villa 2 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 2 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 220 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$801,752
Maison de ville 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Maison de ville 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Surface 250 m²
A vendre maisonnette de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a un niveau. I…
$887,002
Villa 8 chambres dans Platanistos, Grèce
Villa 8 chambres
Platanistos, Grèce
Nombre de pièces 17
Chambres 8
Nombre de salles de bains 7
Surface 475 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 475 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$3,16M
Villa 8 chambres dans Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Istiaia Aidipsos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 6
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$2,52M
Villa 3 chambres dans Pinakates, Grèce
Villa 3 chambres
Pinakates, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 270 mètres carrés à Volos-Pilio. Rez-de-chaussée se compose de…
$994,875
Villa 6 chambres dans Eretria Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Eretria Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 446 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 446 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,08M
Villa 6 chambres dans Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Villa 6 chambres
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 550 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 550 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$2,11M
Villa 5 chambres dans Lokroi Municipality, Grèce
Villa 5 chambres
Lokroi Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 493 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 493 mètres carrés dans le centre de la Grèce. Semi-sous-sol se…
$1,35M
Chalet 5 chambres dans Aliveri, Grèce
Chalet 5 chambres
Aliveri, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 390 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 390 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$614,481
Chalet 3 chambres dans Nerotrivia, Grèce
Chalet 3 chambres
Nerotrivia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Villa 1 chambre dans Magoula, Grèce
Villa 1 chambre
Magoula, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 390 m²
Nombre d'étages 2
For sale 3-storey villa of 390 sq.meters on the Euboea island . A magnificent view of the …
$1,38M
Villa 1 chambre dans Makryrrachi, Grèce
Villa 1 chambre
Makryrrachi, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 383 m²
Nombre d'étages 1
Nous sommes heureux de vous offrir une magnifique villa dans le village pittoresque à l'est …
$737,378
