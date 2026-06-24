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Complexe résidentiel Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa
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Municipality of Glyfada, Grèce
depuis
$286,554
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa Situé dans le quartier prestigieux de Glyfada sur la Riviera athénienne, cet appartement représente une excellente opportunité pour y vivre ou investir. Le bien est éligible au programme Golden Visa grec, permettant aux inves…
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