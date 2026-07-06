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Location courte durée appartements en Grèce

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Attique
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Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika. dans Perdika, Grèce
Ground floor apartment for rent 30 sq.m. just a few minutes from the sea in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Appartement rez de chaussée à louer 30 m2 à quelques minutes de la mer dans la région de Per…
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Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika. dans Perdika, Grèce
Comfortable studio of 23 sq.m. with private yard ideal for relaxing holidays in Perdika.
Perdika, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
Studio confortable de 23 m2 avec cour privée idéal pour des vacances reposantes à Perdika. L…
Prix ​​sur demande
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For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika. dans Perdika, Grèce
For rent first floor apartment 70 sq.m. in Aegina in the area of ​​Perdika.
Perdika, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
A louer appartement au premier étage 70 m2 à Aegina dans la région de Perdika.Idéal pour les…
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