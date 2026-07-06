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Location courte durée Maisons en Grèce

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5 propriétés total trouvé
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina. dans Municipality of Aegina, Grèce
For rent traditional stone detached house of 70 sq.m. in the area of ​​Giannakides, Aegina.
Municipality of Aegina, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
A louer maison individuelle en pierre traditionnelle de 70 m2 dans la région de Giannakides,…
Prix ​​sur demande
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Villa Nikitas dans Lefkada Municipality, Grèce
Villa Nikitas
Lefkada Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Villa Nikitas is a delightful property set above the popular town of Agios Nikitas. Its elev…
$220
par nuit
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Maison 4 chambres dans Kefalas, Grèce
Maison 4 chambres
Kefalas, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
This beautifully restored 200-year-old and 300m2 villa sits on a very big plot in the heart …
$632
par nuit
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Bungalow 3 chambres dans Almyrida, Grèce
Bungalow 3 chambres
Almyrida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 2
This three bedroom apartment is ideally located for beach holiday, being situated a four min…
$316
par nuit
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villa de 5 chambres dans Pefkochori, Grèce
villa de 5 chambres
Pefkochori, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 280 m²
Nombre d'étages 3
With its glorious natural scenery, excellent climate, welcoming culture, and excellent stand…
$655
par nuit
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