Résidence Penthouse de luxe avec piscine privée et vue panoramique sur la mer | Glyfada | Golden Visa

Penthouse de luxe avec piscine privée et vue panoramique sur la mer | Glyfada | Golden Visa

Un penthouse d'exception situé à Glyfada, le quartier le plus prestigieux de la Riviera d'Athènes. Cette résidence spacieuse avec piscine privée, vue panoramique sur la mer et technologies de pointe constitue un choix idéal aussi bien pour une résidence principale de prestige que pour un investissement immobilier à long terme. Grâce à sa proximité avec le projet emblématique Ellinikon, la valeur des biens immobiliers dans ce secteur continue d'augmenter, faisant de cette propriété une opportunité particulièrement attractive pour les acheteurs internationaux.

Prix

— €2 361 600

Caractéristiques du bien

— Lot : C1 (4ᵉ–5ᵉ étage)

— Type : Penthouse en duplex

— 3 suites parentales

— 3 salles de bains

— 1 WC invités

— Surface habitable (NET) : 185 m²

— Surface totale (GROSS) : 346,94 m²

— Piscine privée – 21 m²

— Vue panoramique sur la mer

À propos du projet

SOLMAR Residence est une résidence haut de gamme située dans un quartier calme et verdoyant de Glyfada. Le projet associe une architecture minimaliste, de vastes terrasses, une qualité de construction exceptionnelle et des technologies modernes d'efficacité énergétique. Le nombre limité de résidences garantit une grande exclusivité, une excellente liquidité et un fort potentiel de valorisation.

L'immeuble répond aux normes de la classe énergétique A+ et offre un niveau élevé de confort, de sécurité ainsi que des coûts d'exploitation réduits.

Équipements de la résidence

— Classe énergétique A+

— Technologie Smart Home

— Pompe à chaleur indépendante pour le chauffage et la climatisation

— Chauffage au sol hydraulique

— Fenêtres en aluminium haut de gamme avec une excellente isolation thermique et acoustique

— Installation photovoltaïque avec système Net Metering

— Éclairage LED de nouvelle génération

— Grandes baies vitrées panoramiques

— Porte d'entrée blindée et coupe-feu

— Pré-installation d'un système d'alarme

— Éclairage automatique des parties communes

— Design contemporain et minimaliste

— Matériaux de finition haut de gamme

Emplacement

Glyfada est le quartier le plus prestigieux de la Riviera d'Athènes, réputé pour ses plages, ses restaurants gastronomiques, ses boutiques de luxe, ses marinas et son excellente qualité de vie. La résidence est située à proximité du projet Ellinikon, le plus grand projet de développement urbain d'Europe, qui accroît considérablement la valeur des biens immobiliers dans cette région.

À proximité immédiate :

— Plage de Glyfada – environ 1,8 km

— Glyfada Golf Club – environ 640 m

— Place centrale de Glyfada – environ 2,1 km

— Écoles internationales

— Centres médicaux privés

— Supermarchés, cafés, pharmacies, restaurants et transports en commun

— Accès rapide à l'avenue Vouliagmenis

Avantages pour les investisseurs

— Éligible au programme Greek Golden Visa

— L'une des adresses les plus prestigieuses de la Riviera d'Athènes

— Fort potentiel d'appréciation de la valeur du bien

— Offre limitée de programmes immobiliers neufs à Glyfada

— Forte demande locative de la part des expatriés et des locataires à hauts revenus

— Construction moderne et économe en énergie

— Résidence spacieuse avec piscine privée et vue panoramique sur la mer

— Excellente liquidité et préservation durable du capital

Date de livraison: Livraison prévisionnelle du projet : 2027.

Adresse: 23 Aydiniou Street, Glyfada, Athens Riviera, Greece.

Promoteur: Lux&Easy.