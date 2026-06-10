  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Glyfada
  4. Complexe résidentiel Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa

Complexe résidentiel Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa

Municipality of Glyfada, Grèce
depuis
$288,563
;
6
Laisser une demande
ID: 38014
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of South Athens
  • Ville
    Municipality of Glyfada
  • Adresse
    Archipelagous

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa

Situé dans le quartier prestigieux de Glyfada sur la Riviera athénienne, cet appartement représente une excellente opportunité pour y vivre ou investir. Le bien est éligible au programme Golden Visa grec, permettant aux investisseurs étrangers d'obtenir un permis de résidence en Grèce grâce à un investissement immobilier.

Caractéristiques du bien :

  • Configuration : 2 chambres + salon (2+1)
  • 3ᵉ étage
  • Surface habitable : 79 m²
  • Grande véranda : 32 m²
  • Vue sur la mer
  • Entièrement meublé
  • Place de parking en option
  • Éligible au Golden Visa
  • Prix : 376 800 €

L'appartement dispose d'un espace de vie moderne et lumineux, de deux chambres confortables et d'une vaste véranda idéale pour les repas en plein air et la détente.

Golden Visa • Riviera athénienne • Entièrement meublé • Vue sur la mer

Localisation sur la carte

Municipality of Glyfada, Grèce
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grèce
depuis
$307,296
Complexe résidentiel BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grèce
depuis
$289,001
Complexe résidentiel Entoliko 11 — Appartements avec services au Pirée | Golden Visa grecque
Municipality of Piraeus, Grèce
depuis
$291,623
T.V.A.
Immeuble Bella Vista Golden Visa Residences – Athènes, Grèce
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$267,047
Immeuble Appartements de luxe près de la mer à Alimos, Athènes
Municipality of Alimos, Grèce
depuis
$855,177
Vous regardez
Complexe résidentiel Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grèce
depuis
$288,563
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Appart-hôtel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grèce
depuis
$108,148
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 21 m²
1 objet immobilier 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
21.0
115,425
Développeur
DKG Development
Laisser une demande
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Immeuble Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grèce
depuis
$148,162
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 8
Urbain et élégant «Allure Business Condos» – est un immeuble de 8 étages de 38 appartements dans la région de Kalithea.  Ce projet résidentiel se distingue sensiblement des bâtiments voisins par sa façade blanche comme neige avec des clôtures en treillis métallique sur les balcons. Ces petit…
Développeur
DKG Development
Laisser une demande
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Afficher tout Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Complexe résidentiel Blue Lagoon Syros
Galissas, Grèce
Prix ​​sur demande
Nombre d'étages 3
Aperçu de la propriété: Syros Island Apartment ComplexLieu: île de Syros, GrèceType: Appartement ComplexeTotal unités: 21 appartements et studiosTailles d'unité: Rang de 20m2 à 50m2Gamme de prix: 85 000 € - 220 000 €Exposé succinct:Niché sur la pittoresque île de Syros, ce complexe d'apparte…
Agence
JP & Partners Ltd
Laisser une demande
Realting.com
Aller