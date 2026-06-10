Complexe résidentiel Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa

Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa

Situé dans le quartier prestigieux de Glyfada sur la Riviera athénienne, cet appartement représente une excellente opportunité pour y vivre ou investir. Le bien est éligible au programme Golden Visa grec, permettant aux investisseurs étrangers d'obtenir un permis de résidence en Grèce grâce à un investissement immobilier.

Caractéristiques du bien :

Configuration : 2 chambres + salon (2+1)

3ᵉ étage

Surface habitable : 79 m²

Grande véranda : 32 m²

Vue sur la mer

Entièrement meublé

Place de parking en option

Éligible au Golden Visa

Prix : 376 800 €

L'appartement dispose d'un espace de vie moderne et lumineux, de deux chambres confortables et d'une vaste véranda idéale pour les repas en plein air et la détente.

Golden Visa • Riviera athénienne • Entièrement meublé • Vue sur la mer