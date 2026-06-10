Complexe résidentiel Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa

Appartement de Luxe 2+1 avec Vue sur la Mer pour le Golden Visa
Situé dans le quartier prestigieux de Glyfada sur la Riviera athénienne, cet appartement représente une excellente opportunité pour y vivre ou investir. Le bien est éligible au programme Golden Visa grec, permettant aux investisseurs étrangers d'obtenir un permis de résidence en Grèce grâce à un investissement immobilier.
Caractéristiques du bien :
L'appartement dispose d'un espace de vie moderne et lumineux, de deux chambres confortables et d'une vaste véranda idéale pour les repas en plein air et la détente.
Golden Visa • Riviera athénienne • Entièrement meublé • Vue sur la mer