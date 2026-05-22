Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Francfort-sur-le-Main
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Francfort-sur-le-Main, Allemagne

;
maisons de ville
4
8 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison 5 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Historique Ancien colonel de l'armée américaine Maison – Corner Lot avec jardin bordant Fran…
$1,20M
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Deutsch
Villa 9 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Villa 9 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 9
Surface 415 m²
Nombre d'étages 2
Villa moderne de 9 chambres avec piscine extérieure et un grand terrain dans le centre de Fr…
$6,41M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Maison de ville 5 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 5
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison moderne avec des finitions de qualité dans une zone relativement jeune et ve…
$1,74M
Laisser une demande
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Maison de ville 4 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 4 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 4
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville de deux étages dans un quartier calme de Francfort sur Main.La mais…
$656,480
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Villa 7 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 7
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Maison moderne de 2 étages (7 chambres) dans l'un des quartiers centraux de Francfort - Oste…
$2,96M
Laisser une demande
Maison de ville 5 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison moderne avec des finitions de qualité dans une zone relativement jeune et ve…
$1,58M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
GrekodomGrekodom
Maison de ville 4 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 4 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville de deux étages dans un quartier calme de Francfort sur Main. La m…
$596,886
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Maison 7 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison 7 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 7
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Maison moderne de 2 étages (7 chambres) dans l'un des quartiers centraux de Francfort - Oste…
$2,69M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch

Caractéristiques des propriétés en Francfort-sur-le-Main, Allemagne

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller