Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Rhénanie-du-Nord-Westphalie
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Düsseldorf
8
Duisbourg
5
43 propriétés total trouvé
Chalet 13 chambres dans Pulheim, Allemagne
Chalet 13 chambres
Pulheim, Allemagne
Nombre de pièces 13
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
$2,17M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Maison 5 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 2
$807,453
Laisser une demande
Villa dans Düsseldorf, Allemagne
Villa
Düsseldorf, Allemagne
Surface 373 m²
Nombre d'étages 4
$4,15M
Laisser une demande
Maison de ville 6 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Maison de ville 6 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Nombre de pièces 6
Surface 182 m²
$722,061
Laisser une demande
Chalet dans Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Chalet
Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Surface 257 m²
Nombre d'étages 2
$1,45M
Laisser une demande
Maison 9 chambres dans Essen, Allemagne
Maison 9 chambres
Essen, Allemagne
Nombre de pièces 9
Surface 190 m²
Nombre d'étages 3
$649,448
Laisser une demande
Century 21Century 21
Chalet 6 chambres dans Dortmund, Allemagne
Chalet 6 chambres
Dortmund, Allemagne
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 382 m²
Nombre d'étages 3
$2,27M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Allemagne, Allemagne
Maison 4 chambres
Allemagne, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
$703,472
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Willich, Allemagne
Maison 5 chambres
Willich, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 298 m²
Nombre d'étages 4
$706,957
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Maison 4 chambres dans Willich, Allemagne
Maison 4 chambres
Willich, Allemagne
Chambres 4
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
$1,39M
Laisser une demande
Villa 9 chambres dans Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Villa 9 chambres
Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Chambres 9
Nombre de salles de bains 4
Surface 620 m²
Nombre d'étages 3
$3,98M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Maison 4 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
$740,650
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Maison 4 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
$881,460
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Neuss, Allemagne
Maison 4 chambres
Neuss, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
$604,138
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Duplex 2 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Nombre d'étages 2
$871,352
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Pulheim, Allemagne
Maison 3 chambres
Pulheim, Allemagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 167 m²
Nombre d'étages 2
$1,03M
Laisser une demande
Maison de ville dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Maison de ville
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Surface 138 m²
Nombre d'étages 2
$622,494
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Juchen, Allemagne
Maison 3 chambres
Juchen, Allemagne
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
$917,825
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Emmerich on the Rhine, Allemagne
Maison 7 chambres
Emmerich on the Rhine, Allemagne
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 299 m²
Nombre d'étages 3
$546,047
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Duplex 5 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
$795,835
Laisser une demande
Chalet 10 chambres dans Wurselen, Allemagne
Chalet 10 chambres
Wurselen, Allemagne
Nombre de pièces 10
Nombre d'étages 2
$1,74M
Laisser une demande
Duplex 5 chambres dans Hagen, Allemagne
Duplex 5 chambres
Hagen, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 149 m²
Nombre d'étages 3
$942,763
Laisser une demande
Villa 6 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 6 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 6
Surface 213 m²
Krefeld est une ville de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Sur le plan territorial, il …
$296,599
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Villa 7 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Chambres 7
Surface 475 m²
superficie de la maison 435,5 m2superficie 469 m2Dans la maison il y a un chauffage au gaz m…
$476,384
Laisser une demande
Maison dans Duisbourg, Allemagne
Maison
Duisbourg, Allemagne
Surface 655 m²
Nombre d'étages 4
real estate type: apartment building with 6 residential units and 1 commercial unit year …
$681,759
Laisser une demande
Villa dans Düsseldorf, Allemagne
Villa
Düsseldorf, Allemagne
Surface 702 m²
$4,32M
Laisser une demande
Villa 11 chambres dans Cologne, Allemagne
Villa 11 chambres
Cologne, Allemagne
Chambres 11
Nombre de salles de bains 8
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
$2,16M
Laisser une demande
Maison de ville dans Wassenberg, Allemagne
Maison de ville
Wassenberg, Allemagne
Surface 1 740 m²
Notre nouveau projet à Wassenberg pour le développement de 10 maisons de ville et un duplex …
$1,09M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 7 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 7
Surface 475 m²
surface de la maison 435,5 m2superficie 469 m2la maison a le chauffage au gaz moderne7 appar…
$458,889
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 4 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 4
Surface 221 m²
La maison est parfaitement située dans le centre de Krefeld.la maison a été construite selon…
$436,504
Laisser une demande

Types de propriétés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

villas
chalets
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller