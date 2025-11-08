Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Bavière, Allemagne

Villa 7 chambres dans Socking, Allemagne
Villa 7 chambres
Socking, Allemagne
Chambres 7
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Villa de haute technologie avec équipement de luxe, jardin et piscine sur le lac Starnberg d…
$12,20M
Villa 5 chambres dans Munich, Allemagne
Villa 5 chambres
Munich, Allemagne
Chambres 5
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Elégante et de haute qualité villa de ville avec une terrasse dans la zone verte de la capit…
$3,02M
Villa 7 chambres dans Socking, Allemagne
Villa 7 chambres
Socking, Allemagne
Nombre de pièces 7
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Villa high-tech avec équipement de luxe, jardin et piscine au bord du lac de Starnberg dans …
$11,33M
Maison 5 chambres dans Munich, Allemagne
Maison 5 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Elegant and high quality city villa with terrace in a green area of ​​the capital of Bavaria…
$3,03M
Villa 10 chambres dans Grunwald, Allemagne
Villa 10 chambres
Grunwald, Allemagne
Chambres 10
Surface 490 m²
Nombre d'étages 2
Villa de 10 pièces avec ascenseur avec un grand terrain dans la zone prestigieuse de Munich …
$13,36M
Château dans Obereggersberg, Allemagne
Château
Obereggersberg, Allemagne
Surface 13 m²
$4,15M
Villa 10 chambres dans Grunwald, Allemagne
Villa 10 chambres
Grunwald, Allemagne
Nombre de pièces 10
Surface 490 m²
Nombre d'étages 2
10-room villa with elevator with a large plot in the prestigious area of Munich - Grünwald. …
$13,41M
