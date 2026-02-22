Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Düsseldorf, Allemagne

7 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Maison 4 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
Description complète:Chapitre 261 m2maison 124.22 m2Construction 2020-2021Informations sur l…
$881,460
Duplex 5 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Duplex 5 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
Villa dans Düsseldorf, Allemagne
Villa
Düsseldorf, Allemagne
Surface 702 m²
$4,32M
Maison 5 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Maison 5 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Nombre d'étages 2
Full description: central gas heating5 rooms2 bathrooms1 parking placehouse area 151 m2plot …
$807,453
Villa dans Düsseldorf, Allemagne
Villa
Düsseldorf, Allemagne
Surface 373 m²
Nombre d'étages 4
Full description: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) urban modern villa currently rented Annual i…
$4,15M
Duplex 2 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Duplex 2 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Nombre d'étages 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
Maison 4 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Maison 4 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Nombre d'étages 2
Full description:Nice house for your family 40489Düsseldorf/AngermundNext to the Heltorf cas…
$740,650
