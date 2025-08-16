Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Berlin
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Berlin, Allemagne

maisons de ville
4
5 propriétés total trouvé
Maison de ville 5 chambres dans Berlin, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 180 m²
Nombre d'étages 3
House (Townhaus) with a terrace, a balcony, a parking lot in front of the house and its own …
$1,80M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Maison de ville 5 chambres dans Berlin, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Berlin, Allemagne
Chambres 5
Surface 180 m²
Nombre d'étages 3
Maison (Maison de ville) avec une terrasse, balcon, place de parking en face de la maison et…
$1,98M
Maison de ville 3 chambres dans Berlin, Allemagne
Maison de ville 3 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville à vendre dans un nouveau bâtiment à 10119 Berlin.La maison dispose de 2 étag…
$1,53M
Maison de ville 3 chambres dans Berlin, Allemagne
Maison de ville 3 chambres
Berlin, Allemagne
Chambres 3
Surface 120 m²
Maison de ville à Berlin avec trois chambres. Achèvement de l'objet en 2025
$1,59M
Maison 6 chambres dans Berlin, Allemagne
Maison 6 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 6
Des maisons en bois ! (Sans suite) Les acheteurs potentiels ont des options d'achat disponib…
Prix ​​sur demande
