Maisons à vendre en Mönchengladbach, Allemagne

3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Mönchengladbach, Allemagne
Maison 3 chambres
Mönchengladbach, Allemagne
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 145 m²
Nombre d'étages 3
Un immeuble d'appartements est un excellent investissement!41063 Mönchengladbach (Nordrhein-…
$325,394
Maison 3 chambres dans Mönchengladbach, Allemagne
Maison 3 chambres
Mönchengladbach, Allemagne
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 6
Surface 233 m²
Nombre d'étages 5
A vendre est un immeuble générateur de revenus à Mönchengladbach!Prix 400.000 € + 3.57% comm…
$466,515
Maison 6 chambres dans Mönchengladbach, Allemagne
Maison 6 chambres
Mönchengladbach, Allemagne
Nombre de pièces 9
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
Un immeuble d'appartements est un investissement idéal!Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen)…
$325,394
Caractéristiques des propriétés en Mönchengladbach, Allemagne

