  2. Allemagne
  3. Hesse
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Hesse, Allemagne

Francfort-sur-le-Main
7
17 propriétés total trouvé
Villa 13 chambres dans Hesse, Allemagne
Villa 13 chambres
Hesse, Allemagne
Chambres 13
Surface 882 m²
Superficie - 532 m2;Surface totale de la maison - environ 882 m2 (tous les locaux ne sont pa…
$559,621
Villa 7 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Villa 7 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 7
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Maison moderne de 2 étages (7 chambres) dans l'un des quartiers centraux de Francfort - Oste…
$2,96M
Villa 9 chambres dans Sprendlingen, Allemagne
Villa 9 chambres
Sprendlingen, Allemagne
Chambres 9
Surface 415 m²
Nombre d'étages 2
Villa moderne de 9 chambres avec piscine extérieure et un grand terrain dans le centre de Fr…
$6,39M
NicoleNicole
Maison de ville 4 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 4 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 4
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville de deux étages dans un quartier calme de Francfort sur Main.La mais…
$656,480
Maison 5 chambres dans Selters, Allemagne
Maison 5 chambres
Selters, Allemagne
Nombre de pièces 16
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 324 m²
Nombre d'étages 3
ISS GLOBAL Immobilien & BAUTRGERINVESTISSEMENT EN ALLEMAGNED'AUTRES FAMILLES EN LAGE CENTRAL…
$1,36M
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 9 chambres dans Bad Vilbel, Allemagne
Villa 9 chambres
Bad Vilbel, Allemagne
Chambres 9
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison de campagne avec cheminée à la française dans une banlieue tranquille et tranqu…
$2,90M
Turn KeyTurn Key
Maison de ville 5 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 5
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison moderne avec des finitions de qualité dans une zone relativement jeune et ve…
$1,74M
Villa 7 chambres dans Bad Homburg vor der Hohe, Allemagne
Villa 7 chambres
Bad Homburg vor der Hohe, Allemagne
Chambres 7
Surface 175 m²
Nombre d'étages 3
Moderne "maison intelligente" avec un emplacement central dans la ville de Bad Homburg.Nombr…
$2,15M
Villa 9 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Villa 9 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 9
Surface 415 m²
Nombre d'étages 2
Modern 9-room villa with outdoor pool and large plot in the center of Frankfurt - a prestigi…
$6,41M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Vienna PropertyVienna Property
Maison de ville 10 chambres dans Wiesbaden, Allemagne
Maison de ville 10 chambres
Wiesbaden, Allemagne
Chambres 10
Surface 273 m²
Nombre d'étages 4
Maison de ville dans une maison bi-familiale avec terrasse, terrain et balcons dans un quart…
$2,15M
Villa 13 chambres dans Cassel, Allemagne
Villa 13 chambres
Cassel, Allemagne
Chambres 13
Surface 882 m²
Surface de terrain - 532 m2;La superficie totale de la maison est d'environ 882 m2 (toutes l…
$580,956
Maison 7 chambres dans Buches, Allemagne
Maison 7 chambres
Buches, Allemagne
Nombre de pièces 20
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 515 m²
Nombre d'étages 3
ISS GLOBAL Immobilier & BAUTRÄGERINVESTISSEMENT EN ALLEMAGNENEUBAUPROJECTS EN LAGE CENTRALOB…
$2,79M
Agence
ISB Global Immobilien
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Maison 7 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison 7 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 7
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
$2,69M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Maison de ville 5 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
A new modern house with high -quality finishes in a relatively young and green area of ​​Fra…
$1,58M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Maison 7 chambres dans Bad Homburg vor der Hohe, Allemagne
Maison 7 chambres
Bad Homburg vor der Hohe, Allemagne
Nombre de pièces 7
Surface 175 m²
Nombre d'étages 3
Modern "smart home" with a central location in the resort city of Bad Homburg. Number o…
$1,95M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Maison de ville 4 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 4 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
A two -story Townhouse is sold in a calm area of ​​Frankfurt on Main. The house predicts…
$596,886
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Villa 9 chambres dans Bad Vilbel, Allemagne
Villa 9 chambres
Bad Vilbel, Allemagne
Nombre de pièces 9
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison de campagne avec cheminée de style français dans une banlieue calme et paisible…
$2,64M
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch

Types de propriétés en Hesse

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Hesse, Allemagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
