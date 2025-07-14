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Apart hôtel Spa Rezident

Batoumi, Géorgie
depuis
$41,667
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ID: 3683
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

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ESP Complexe de résidenceComplexe avec parc aquatique, spa et appartements.L'appartement est dans un cadre blanc.250m de la mer.Un projet d'Accor sous la marque Mercure.Bloc Date de livraison : 31 août 2025.Il y a un parking souterrain pour 200 voitures.Du fait que le terrain est montagneux, l'emplacement de tous les blocs est tel que chaque appartement offre une belle vue sur la mer, et les bâtiments ne s'interfèrent pas.Toute la zone est fermée. Il y a un parc aquatique, plusieurs piscines, ainsi que des toboggans pour adultes et des piscines avec toboggans pour enfants.Aire de jeux pour enfants, centre pour enfants avec les services d'une nounou et instructeur.Cour de basket.Site internet de football.Cour.Montez avec le service approprié et avec les instructeurs.Non loin du complexe il ya un ressort thermique (5 minutes) et une plage privée d'un autre complexe Novotel, seulement 3 minutes en voiture seront fournis avec le transport et prévu pour le transport à la source thermale et à la plage.Régime de paiementPV 30%36 mois.Royaume-Uni 40%, propriétaire 60%Le coût du service est de 0,90 $ par m2.
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 32.3
Prix ​​par m², USD 1,379
Prix ​​de l'appartement, USD 47,450

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation

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Paiement mensuel
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