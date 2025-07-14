Apart hôtel Spa Rezident

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
ESP Complexe de résidenceComplexe avec parc aquatique, spa et appartements.L'appartement est dans un cadre blanc.250m de la mer.Un projet d'Accor sous la marque Mercure.Bloc Date de livraison : 31 août 2025.Il y a un parking souterrain pour 200 voitures.Du fait que le terrain est montagneux, l'emplacement de tous les blocs est tel que chaque appartement offre une belle vue sur la mer, et les bâtiments ne s'interfèrent pas.Toute la zone est fermée. Il y a un parc aquatique, plusieurs piscines, ainsi que des toboggans pour adultes et des piscines avec toboggans pour enfants.Aire de jeux pour enfants, centre pour enfants avec les services d'une nounou et instructeur.Cour de basket.Site internet de football.Cour.Montez avec le service approprié et avec les instructeurs.Non loin du complexe il ya un ressort thermique (5 minutes) et une plage privée d'un autre complexe Novotel, seulement 3 minutes en voiture seront fournis avec le transport et prévu pour le transport à la source thermale et à la plage.Régime de paiementPV 30%36 mois.Royaume-Uni 40%, propriétaire 60%Le coût du service est de 0,90 $ par m2.