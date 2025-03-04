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Complexe résidentiel The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR

Tbilissi, Géorgie
depuis
$135,000
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ETH
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ID: 35113
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi
  • Métro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Le plus grand projet de Tbilissi sur les rives de la rivière Kura est Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Un format unique avec la préservation du paysage naturel de la région.

Tbilissi Le projet Waterfront de Tbilissi, mis en œuvre par la société internationale de développement Eagle Hills, est un développement ambitieux d'une zone urbaine d'environ 6 millions de mètres carrés. Ce projet de grande envergure vise à transformer le remblai du district de Krtsanisi dans la capitale de la Géorgie, Tbilissi.

Principales caractéristiques du projet: - Emplacement: Krtsanisi district, situé près de l'aéroport international et les principaux secteurs d'affaires de la ville. - Investissements : Le volume total des investissements est estimé à 6,5 milliards de dollars.

Concept général: Le projet est conçu comme une sorte de "ville au sein d'une ville", y compris divers types d'immobilier et d'infrastructures: - complexes résidentiels avec une variété de formats de logement (appartements, villas, maisons de ville); - immeubles de bureaux haut de gamme; - zones de shopping et de divertissement avec promenades piétonnes et restaurants; - centres culturels et espaces publics; - hôtels de classe mondiale cinq étoiles.

Caractéristiques du projet: - La longueur du remblai est de 17 km, où des espaces verts de loisirs et des allées de marche seront aménagés. - Oui. Le concept prévoit une combinaison harmonieuse de paysages naturels, de monuments historiques et de solutions architecturales modernes. - Une attention particulière est accordée à la création de conditions confortables pour les résidents et les invités de la capitale: l'infrastructure assurera une vie confortable, le travail et les loisirs.

Importance pour la région: Tbilissi Waterfront deviendra l'un des plus grands projets de développement intégré des zones urbaines, contribuant au développement du tourisme, augmentant l'attractivité des investissements du pays et améliorant la qualité de vie des citoyens. En raison du haut niveau d'aménagement paysager et de conception réfléchie, le territoire sera en mesure de devenir une nouvelle carte d'affaires de Tbilissi et attirer un grand nombre de touristes et d'investisseurs. Ainsi, le projet Waterfront de Tbilissi est axé sur le long terme, offrant aux résidents et aux invités un espace unique pour une vie confortable, le travail et les loisirs, ce qui permettra à la ville d'acquérir un nouveau look et de renforcer sa position de destination touristique attrayante et centre d'affaires.

Le plan de versements le plus pratique:

5% de paiement initial

Paiement 1 - 5% Décembre 2026

Paiement 2 - 10% Janvier 2027

Paiement 3 - 10% décembre 2027

Paiement 4 - 10% juin 2028

5 - 60% paiement à la réception des clés

Retrait anticipé du projet sans pénalités et frais supplémentaires.

L'offre est limitée, il est possible de clarifier les unités disponibles en contactant nos spécialistes ou en demandant sur le site. Nous répondrons dans 30 minutes !

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

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Taux d'intérêt, %
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Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
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Taux d'intérêt
Montant du prêt
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Montant du prêt
Période
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Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

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