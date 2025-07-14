Complexe résidentiel Trussardi Residences Tbilisi

  1. Realting.com
Tbilissi, Géorgie
  Pays
    Géorgie
  Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Le projet est situé sur les collines pittoresques de Tbilissi et incarne le concept de « style du Milan », combinant une architecture sophistiquée avec la nature préservée de la Géorgie. Une caractéristique clé du complexe est le partenariat avec la marque Trussardi Casa, qui garantit des intérieurs exécutés dans un esprit d'élégance intemporelle, en utilisant des matériaux de la plus haute qualité et des proportions impeccables.

C'est une communauté entièrement intégrée où le développement résidentiel, le service hôtelier cinq étoiles et l'infrastructure urbaine moderne forment un écosystème unique. Toutes les résidences sont livrées dans l'état de "Ready from Day One" — avec finition complète, mobilier italien, appareils ménagers, et tous les accessoires nécessaires, assurant un maximum de confort pour les propriétaires dès qu'ils reçoivent les clés.

Structure des résidences

Le projet dispose de plans lumineux et spacieux avec des fenêtres panoramiques. Les fenêtres offrent une vue sur la ville et le plateau où se trouve un parcours de golf professionnel.

  • Studios: Surface totale à partir de 38 m2 / Prix à partir de 175 000 $

  • 1-Chambre Résidences: Surface totale à partir de 75 m2 / Prix à partir de 295 100 $

  • 2-Chambre Résidences: Surface totale à partir de 108 m2 / Prix à partir de 555 970 $

  • Solutions exclusives : Aménagements individuels pour duplex, résidences de 3 chambres et penthouses.

Emplacement & Golf

Le complexe est situé dans une zone prestigieuse à 700 mètres d'altitude, à seulement 10 minutes en voiture du centre historique de Tbilissi et à 20 minutes de l'aéroport international. Le joyau de l'emplacement est un terrain de golf de classe mondiale de 18 trous adjacent au territoire communautaire.

Attractivité financière

Le projet offre des conditions exceptionnelles aux investisseurs à la recherche d'un revenu passif stable en Géorgie, pays candidat à l'UE:

  1. Rendement garanti: 8% par an au cours des trois premières années.

  2. Revenu projeté : de 12 à 15 % par an sur les locations à court terme.

  3. Appréciation du capital : La croissance annuelle moyenne de la valeur immobilière dans ce lieu est de 20%.

  4. Faible liquidité : Un quartier prestigieux ("Georgian Beverly Hills") et un approvisionnement limité en raison du paysage et du plan directeur.

  5. Avantages fiscaux Taux bas sur le revenu locatif et pas d'impôt sur les successions.

  6. Sécurité : un total de 5 ans Programme d'entretien et garantie de 3 ans sur les meubles.

  7. Droits de propriété: Les citoyens étrangers sont autorisés à posséder 100 % de la propriété.

Infrastructure et services

Le projet est conçu selon le principe de la « ville à l'intérieur d'une ville », offrant aux résidents tout ce dont ils ont besoin :

  • Santé : Un cluster de bien-être avec un centre de longévité de 6 000 m2 et une salle de fitness moderne.

  • Pour les entreprises: Un centre de bureau de marque avec des zones de coworking.

  • Pour la famille : une maternelle, une école européenne et une université mettant l'accent sur l'IA et l'architecture.

  • Loisirs : boutiques haut de gamme, restaurants, cafés, pistes de jogging et terrains de sport.

  • Service 5 étoiles : Service de conciergerie, nettoyage d'appartements, salle à manger, sécurité 24/7, et gestion de location professionnelle.

A propos du développeur

Le projet est mis en œuvre par un développeur des EAU spécialisé dans l'immobilier de marque exclusive. La société assume la responsabilité non seulement de la construction mais aussi de la gestion ultérieure de la propriété. Son propre écosystème, y compris les divisions Construction M1 et Mancini Construction Architect, garantit un contrôle complet de la qualité et le respect des délais.

Le portefeuille de l'entreprise comprend des propriétés emblématiques aux Émirats arabes unis, en Géorgie et en Suisse. La collaboration avec les leaders mondiaux du design — Trussardi Casa, Bentley Home, Elie Saab Maison, Gianfranco Ferré Home, Jacob & Co. Home et John Richmond — assure un niveau élevé d'attrait et de statut pour chaque projet.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 75.0
Prix ​​par m², USD 3,935
Prix ​​de l'appartement, USD 295,100
Appartements 2 chambres
Surface, m² 108.0
Prix ​​par m², USD 5 – 3,843
Prix ​​de l'appartement, USD 556 – 415,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 38.0
Prix ​​par m², USD 5,000
Prix ​​de l'appartement, USD 190,000
Appartements Studio
Surface, m² 38.0
Prix ​​par m², USD 4,605
Prix ​​de l'appartement, USD 175,000

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Transport

