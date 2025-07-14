  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences

Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences

, Géorgie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
;
25
ID: 33163
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/01/2026

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le complexe résidentiel de la rivière Kura offre aux résidents et aux visiteurs une occasion rare de vivre la tranquillité de la nature intacte tout en restant connecté à la commodité de la vie urbaine moderne. Le paysage à couper le souffle dans la forêt préservée de la plaine inondable crée un cadre idéal pour une vie calme et luxueuse.

La vision de la conservation et de la communauté reconnaît que la protection la plus efficace vient de personnes qui comprennent et valorisent les systèmes naturels. Les résidents sont introduits dans la nature remarquable de Géorgie tout en bénéficiant d'équipements de première classe. L'environnement dynamique du bord de la rivière crée un sentiment d'écoulement inégalé tout au long du développement, offrant aux résidents un accès continu aux loisirs à base d'eau et les effets de refroidissement et de calme de la présence de la rivière.

Faits saillants du développement :

  • Secteur total : 590 Hectares d'excellence planifiée.

  • Front de mer : 10 kilomètres de front de rivière et promenade.

  • Espace vert: 310 Hectares de nature ouverte et parcs.

  • Infrastructure sociale : écoles élites, cliniques de classe mondiale, installations sportives professionnelles et sécurité.

  • Luxury Living: Hôtels haut de gamme, résidences de marque, boutiques de créateurs et restaurants et bars emblématiques.

  • Arts & Culture: Quartiers de divertissement dédiés et retraites spa & bien-être.

  • Luxueux maisons individuelles et multifamiliales, villas et appartements.

Le complexe résidentiel est où les ponts de la ville symbolisent plus que le simple passage – ils représentent l'unité et la continuité. Ici, la tradition inspire l'innovation, et chaque espace reflète la chaleur de l'hospitalité géorgienne.

Structures disponibles (rénovées):

  • Résidence 1 chambre: 61,3 m2 — prix par demande

  • Résidence 2 chambres: 93,8 m2 — prix par demande

  • Résidence 3 chambres: 149,8 m2 — prix par demande

Situé dans la réserve gérée de Ponichala, le projet offre un accès direct à un point d'accès unique à la biodiversité. Cet écosystème forestier préservé assure que vos vues restent vert émeraude et votre air reste intact, fournissant un tampon naturel permanent entre votre maison et l'agitation de la ville.

, Géorgie

Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Complexes similaires
Quartier résidentiel Batumi View apartments
Batoumi, Géorgie
depuis
$47,000
Quartier résidentiel European Village Elite
Batoumi, Géorgie
depuis
$350,000
Complexe résidentiel RP Blue
Batoumi, Géorgie
depuis
$43,670
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,500
Immeuble Kazbegi Residence
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,000
Complexe résidentiel Tbilisi W. Residences
, Géorgie
Prix ​​sur demande
Autres complexes
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Afficher tout Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Complexe résidentiel ZhK Sea Side HO
Batoumi, Géorgie
depuis
$22,700
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 27
🔹Mer Le complexe latéral est situé à 5 minutes du plus grand boulevard de la ville et de la promenade. A proximité se trouvent les arrêts de transports en commun, le plus grand supermarché français Carrefour dans le centre commercial Metro. Aussi dans cet endroit il ya 2 plus grands casinos …
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Quartier résidentiel VILLA DEX
Quartier résidentiel VILLA DEX
Quartier résidentiel VILLA DEX
Kapreshumi, Géorgie
depuis
$138,300
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 2
Surface 210 m²
2 objets immobiliers 2
Esteco - construction of houses in Georgia! br / br / We present to you an exclusive design of the cottage mini-complex, which is located in the suburbs of the coastal city of Batumi! br / br / It consists of two types of villas, which are located on a mountainside in two rows: br / In the l…
Développeur
Esteco
Laisser une demande
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Afficher tout Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complexe résidentiel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$133,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationale…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
