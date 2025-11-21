Demeures à vendre en France

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Manoir 8 chambres dans Paris, France
Manoir 8 chambres
Paris, France
Nombre de pièces 25
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 900 m²
Prix ​​sur demande
Manoir 6 chambres dans Cannes, France
Manoir 6 chambres
Cannes, France
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Beautiful mansion from 1900, completely renovated, 250 sqm, 10 minutes walk from the city ce…
$1,84M
Manoir dans Rouen, France
Manoir
Rouen, France
Grand hôtel particulier de 11 chambres sur un terrain de 3,7 hectares situé entre Deauville et Rouen
$1,59M
Manoir 7 chambres dans Cannes, France
Manoir 7 chambres
Cannes, France
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 000 m²
An exclusive stately Belle-Époque style residence that offers privacy, first-class services …
$25,44M
