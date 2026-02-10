  1. Realting.com
Maison de ville Konia Green

Paphos, Chypre
depuis
$464,171
T.V.A.
BTC
5.5212256
ETH
289.3910374
USDT
458 919.0020219
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
Maison de ville Konia Green
1
ID: 33309
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Realting.com
Aller