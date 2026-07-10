Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Villa dans le complexe Royal Bay Resort - Paphos
Le Royal Bay Resort est situé dans la zone prestigieuse des tombeaux des Rois - Kato Paphos le long de la côte, juste sur la plage de sable célèbre Venus Beach.
Prix: 1,085.000 EUR + TVA
La villa peut être louée pour 600 EUR par jour.
Caractéristiques de la villa
Conçue sur deux niveaux élégants, la villa présente un mélange organique d'espaces intérieurs et extérieurs.
Au premier étage il y a un salon lumineux et une salle à manger ouverte, décorée de grandes fenêtres, d'où s'ouvre un horizon infini. Au même niveau se trouvent une cuisine moderne, des toilettes et une chambre bien équipée.
Portes coulissantes mènent à une piscine privée et jardin paysager, créant un cadre idyllique pour la détente et le divertissement au bord de la mer.
Au dernier étage il y a deux chambres spacieuses, chacune avec sa propre salle de bains et une terrasse séparée, offrant une vue panoramique sur la mer et où vous pourrez profiter du lever du soleil le matin et du coucher du soleil le soir.
L'ensemble de la villa est fini avec des matériaux de haute qualité, équipés de systèmes de stockage réfléchis et de systèmes de climatisation VRV multisplit, ce qui reflète le désir de qualité, de confort et de luxe restreint.
L'infrastructure du complexe:
Un large éventail d'installations est disponible pour les résidents et les invités du complexe:
Pourquoi choisir cet endroit
Le complexe est très bien situé :
Pour qui est cette offre ?
Baie Royale Resort est adapté pour ceux qui recherchent:
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