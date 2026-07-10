Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Villa dans le complexe Royal Bay Resort - Paphos

Le Royal Bay Resort est situé dans la zone prestigieuse des tombeaux des Rois - Kato Paphos le long de la côte, juste sur la plage de sable célèbre Venus Beach.

Prix: 1,085.000 EUR + TVA

La villa peut être louée pour 600 EUR par jour.

Caractéristiques de la villa

Année de construction: 2025

Planification - 3+1

La superficie de la villa - 164 m2

Superficie du terrain - 326 m2

Piscine privée

Parking privé couvert

Vue panoramique sur la mer

Cuisine ouverte

Salles de bains 3 et toilettes invités

Système de climatisation multisplit VRV

Conçue sur deux niveaux élégants, la villa présente un mélange organique d'espaces intérieurs et extérieurs.

Au premier étage il y a un salon lumineux et une salle à manger ouverte, décorée de grandes fenêtres, d'où s'ouvre un horizon infini. Au même niveau se trouvent une cuisine moderne, des toilettes et une chambre bien équipée.

Portes coulissantes mènent à une piscine privée et jardin paysager, créant un cadre idyllique pour la détente et le divertissement au bord de la mer.



Au dernier étage il y a deux chambres spacieuses, chacune avec sa propre salle de bains et une terrasse séparée, offrant une vue panoramique sur la mer et où vous pourrez profiter du lever du soleil le matin et du coucher du soleil le soir.

L'ensemble de la villa est fini avec des matériaux de haute qualité, équipés de systèmes de stockage réfléchis et de systèmes de climatisation VRV multisplit, ce qui reflète le désir de qualité, de confort et de luxe restreint.

L'infrastructure du complexe:

Un large éventail d'installations est disponible pour les résidents et les invités du complexe:

Clubhouse avec réception et conciergerie 24h/24

Restaurant et bar

Spa moderne et centre de fitness

Pool commun

Terrain de jeu

Jardins paysagers

Sécurité 24 heures sur 24 et gestion professionnelle des biens

Pourquoi choisir cet endroit

Le complexe est très bien situé :

A quelques pas se trouvent des supermarchés, des restaurants, des hôtels, un centre commercial, une école internationale, le port de Paphos, un château médiéval et des sites archéologiques.

Une sortie pratique vers la plage de Coral Bay et vers l'aéroport international.

Combinaison du silence, de la vie privée et d'une bonne accessibilité aux transports.

Pour qui est cette offre ?

Baie Royale Resort est adapté pour ceux qui recherchent:

style de vie élite par la mer;

la possibilité d'acheter des biens pour des activités récréatives ou une résidence permanente;

Investissements fiables dans l'immobilier côtier haut de gamme à Chypre.

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler/écrire.