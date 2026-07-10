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Villa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr

Paphos, Chypre
depuis
$1,24M
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ID: 38182
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre
  • Région
    District de Paphos
  • Ville
    Paphos

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

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Villa dans le complexe Royal Bay Resort - Paphos

Le Royal Bay Resort est situé dans la zone prestigieuse des tombeaux des Rois - Kato Paphos le long de la côte, juste sur la plage de sable célèbre Venus Beach.

Prix: 1,085.000 EUR + TVA
La villa peut être louée pour 600 EUR par jour.

Caractéristiques de la villa

  • Année de construction: 2025
  • Planification - 3+1
  • La superficie de la villa - 164 m2
  • Superficie du terrain - 326 m2
  • Piscine privée
  • Parking privé couvert
  • Vue panoramique sur la mer
  • Cuisine ouverte
  • Salles de bains 3 et toilettes invités
  • Système de climatisation multisplit VRV

Conçue sur deux niveaux élégants, la villa présente un mélange organique d'espaces intérieurs et extérieurs.

Au premier étage il y a un salon lumineux et une salle à manger ouverte, décorée de grandes fenêtres, d'où s'ouvre un horizon infini. Au même niveau se trouvent une cuisine moderne, des toilettes et une chambre bien équipée.

Portes coulissantes mènent à une piscine privée et jardin paysager, créant un cadre idyllique pour la détente et le divertissement au bord de la mer.

Au dernier étage il y a deux chambres spacieuses, chacune avec sa propre salle de bains et une terrasse séparée, offrant une vue panoramique sur la mer et où vous pourrez profiter du lever du soleil le matin et du coucher du soleil le soir.

L'ensemble de la villa est fini avec des matériaux de haute qualité, équipés de systèmes de stockage réfléchis et de systèmes de climatisation VRV multisplit, ce qui reflète le désir de qualité, de confort et de luxe restreint.

L'infrastructure du complexe:

Un large éventail d'installations est disponible pour les résidents et les invités du complexe:

  • Clubhouse avec réception et conciergerie 24h/24
  • Restaurant et bar
  • Spa moderne et centre de fitness
  • Pool commun
  • Terrain de jeu
  • Jardins paysagers
  • Sécurité 24 heures sur 24 et gestion professionnelle des biens

Pourquoi choisir cet endroit

Le complexe est très bien situé :

  • A quelques pas se trouvent des supermarchés, des restaurants, des hôtels, un centre commercial, une école internationale, le port de Paphos, un château médiéval et des sites archéologiques.
  • Une sortie pratique vers la plage de Coral Bay et vers l'aéroport international.
  • Combinaison du silence, de la vie privée et d'une bonne accessibilité aux transports.

Pour qui est cette offre ?

Baie Royale Resort est adapté pour ceux qui recherchent:

  • style de vie élite par la mer;
  • la possibilité d'acheter des biens pour des activités récréatives ou une résidence permanente;
  • Investissements fiables dans l'immobilier côtier haut de gamme à Chypre.

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler/écrire.

Localisation sur la carte

Paphos, Chypre
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Soins de santé
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Finances
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