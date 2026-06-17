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Villas avec terrasse à vendre en Phnom Penh, Cambodge

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1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Villa 4 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 15
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Villa séparée au centre de la capitale du Royaume du Cambodge.Prêt à vivre. Une maison famil…
$220,000
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