Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Khan Chbar Ampov, Cambodge

5 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Villa 7 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Chambres 7
Surface 1 m²
Villa multi-générationnelle de luxe à vendre – Résidences Norea Cove, Phnom PenhCette villa …
$6,30M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Villa 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Villa moderne expansive à vendre à Kbal Kaoh, Chbar AmpovCette superbe villa est un véritabl…
$85,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 m²
Élégante villa de 5 chambres à vendre à Borey Peng Huoth, Chbar AmpovUne toile de fond inspi…
$4,50M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
AdriastarAdriastar
Villa 7 chambres dans Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Villa 7 chambres
Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 404 m²
Villa de luxe 7 chambres avec piscine à vendre – Chbar Ampov, Phnom PenhVous avez déjà rêvé …
$2,90M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 5 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 645 m²
Entrez dans le décor du luxe moderne dans cette vaste villa dotée d'une intégration intellig…
$1,50M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller