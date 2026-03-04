Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Khan Chroy Changvar, Cambodge

7 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 5 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Parking Land 6A) 💲Assistants : 5x,000$ ▶️9m x 12m ▶️:: 14 m x 24 m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$520,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 334 m²
Sol 2
Cette spacieuse maison de 2 étages est située dans le Sangkat Chroy Changvar, à croissance r…
$1,50M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 198 m²
📣📣 _ 📍_ 💲_ ▶️: 6m x 12m ▶️:: 9,5 m x 21 m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$158,000
Laisser une demande
AuraAura
Villa 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 120 m²
Sol 3
Dans le style de vie de la villa sereine au cœur de Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, Phnom Pe…
$195,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 800 m²
Sol 2
Découvrez une occasion exceptionnelle d'investissement et de style de vie le long de la pitt…
$1,40M
Laisser une demande
Villa 9 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 9 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 451 m²
Sol 3
Cette villa de 3 étages est située sur un terrain de 15.3m x 29,5m (451.35m2) d'une taille d…
$400,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 571 m²
Sol 3
Cette spacieuse villa de trois étages est maintenant disponible à la vente dans le quartier …
$1,04M
Laisser une demande
Realting.com
Aller