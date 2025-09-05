Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas à vendre en Phnom Penh, Cambodge

Khan Chbar Ampov
5
8 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Villa 7 chambres
Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 404 m²
Villa de luxe 7 chambres avec piscine à vendre – Chbar Ampov, Phnom PenhVous avez déjà rêvé …
$2,90M
Villa 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Villa 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Villa moderne expansive à vendre à Kbal Kaoh, Chbar AmpovCette superbe villa est un véritabl…
$85,000
Villa 5 chambres dans Sangkat Khmuonh, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Khmuonh, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 277 m²
Imaginez vivre dans une maison qui reflète la sophistication et le style raffiné. Cette vill…
$750,000
Villa 7 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Villa 7 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Chambres 7
Surface 1 m²
Villa multi-générationnelle de luxe à vendre – Résidences Norea Cove, Phnom PenhCette villa …
$6,30M
Villa 3 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa 3 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 50 m²
Cette Kon Kat Laor Villa (v2) est maintenant à vendre à Borey Chankiri, l'endroit pour être …
$130,000
Villa 5 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 m²
Élégante villa de 5 chambres à vendre à Borey Peng Huoth, Chbar AmpovUne toile de fond inspi…
$4,50M
Villa 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Villa 4 chambres à vendre à Borey Chankiri, Phnom PenhEntrez dans un style de vie plus paisi…
$299,000
Villa 5 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 645 m²
Entrez dans le décor du luxe moderne dans cette vaste villa dotée d'une intégration intellig…
$1,50M
Caractéristiques des propriétés en Phnom Penh, Cambodge

