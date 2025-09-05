Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Dangkao
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Khan Dangkao, Cambodge

2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Villa 4 chambres à vendre à Borey Chankiri, Phnom PenhEntrez dans un style de vie plus paisi…
$299,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa 3 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 50 m²
Cette Kon Kat Laor Villa (v2) est maintenant à vendre à Borey Chankiri, l'endroit pour être …
$130,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller