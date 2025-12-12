  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Toul Kork
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Phnom Penh
3
Sihanoukville
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 50
🏙Lancement officiel des ventes de Time Square 7 par Megakim World Corp.Bienvenue sur Time Square 7 — un projet résidentiel phare au cœur de Phnom Penh, conçu pour ceux qui apprécient le confort, l'élégance et le potentiel d'investissement à long terme.📍Lieu principal:À seulement 5 minutes de…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller