  2. Cambodge
  Complexe résidentiel Pnompen kvartiry s dohodom v

Complexe résidentiel Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh, Cambodge
depuis
$90,685
;
11
ID: 33296
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Phnom Penh - appartements avec un revenu de $ et croissance jusqu'à +50%
Clés déjà en décembre 2025

- Oui.

Hun Sen Boulevard est le nouveau centre d'affaires de la capitale du Cambodge
A proximité de Aeon Mall 3, Chip Mong Méga Mall, parcs d'affaires et écoles internationales
️ Le nouvel aéroport de Techo est le principal moteur de la croissance des prix

- Oui.

Appartements d'investissement actuels (bâtiment B)

1 chambre, 53 m2, 30 étage
107 151 $ Loyer 500 $/mois
Rendement annuel

2 chambres, 75 m2, 29 étages
150 858 $ loyer 800 $/mois
Rendement annuel 6,2 %

3 chambres, 113 m2, 30 étages
205 095 $ Loyer 1 200 $/mois
Rendement annuel

3 chambres, 130 m2, 30 étages
247 841 $ loyer 1 200 $/mois

- Oui.

Finition propre
Forfaits de meubles clés en main - à partir de 2 700 $
Après installation, immédiatement à louer

- Oui.

Conditions d'achat
• Acompte de 50%
50% – versements jusqu'à 2 ans (paiements tous les 6 mois)
A 100% de paiement - un rabais important, le rendement est plus élevé

- Oui.

Sur le complexe
• Parc privé 30 000 m2
• Piscines, fitness, tennis
• Rue commerçante et restaurants
• Sécurité et gestion 24/7

- Oui.

Pourquoi est-ce rentable ?
5 à 7 % par an en dollars
Croissance potentielle de la valeur jusqu'à +50%
Complètement complexe, sans risques de construction
Marché de location formé

- Oui.

Écrire ou appeler.
Je choisirai la meilleure option pour votre budget, envoyer des plans et le calcul de la rentabilité.
Ces conditions sont une offre limitée.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 53.3
Prix ​​par m², USD 2,010
Prix ​​de l'appartement, USD 107,151

Localisation sur la carte

Phnom Penh, Cambodge

Posez toutes vos questions
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
