Complexe résidentiel Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh - appartements avec un revenu de $ et croissance jusqu'à +50%

Clés déjà en décembre 2025

- Oui.

Hun Sen Boulevard est le nouveau centre d'affaires de la capitale du Cambodge

A proximité de Aeon Mall 3, Chip Mong Méga Mall, parcs d'affaires et écoles internationales

️ Le nouvel aéroport de Techo est le principal moteur de la croissance des prix

- Oui.

Appartements d'investissement actuels (bâtiment B)

1 chambre, 53 m2, 30 étage

107 151 $ Loyer 500 $/mois

Rendement annuel

2 chambres, 75 m2, 29 étages

150 858 $ loyer 800 $/mois

Rendement annuel 6,2 %

3 chambres, 113 m2, 30 étages

205 095 $ Loyer 1 200 $/mois

Rendement annuel

3 chambres, 130 m2, 30 étages

247 841 $ loyer 1 200 $/mois

- Oui.

Finition propre

Forfaits de meubles clés en main - à partir de 2 700 $

Après installation, immédiatement à louer

- Oui.

Conditions d'achat

• Acompte de 50%

50% – versements jusqu'à 2 ans (paiements tous les 6 mois)

A 100% de paiement - un rabais important, le rendement est plus élevé

- Oui.

Sur le complexe

• Parc privé 30 000 m2

• Piscines, fitness, tennis

• Rue commerçante et restaurants

• Sécurité et gestion 24/7

- Oui.

Pourquoi est-ce rentable ?

5 à 7 % par an en dollars

Croissance potentielle de la valeur jusqu'à +50%

Complètement complexe, sans risques de construction

Marché de location formé

- Oui.

Écrire ou appeler.

Je choisirai la meilleure option pour votre budget, envoyer des plans et le calcul de la rentabilité.

Ces conditions sont une offre limitée.