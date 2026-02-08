Complexe résidentiel Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh - appartements avec un revenu de $ et croissance jusqu'à +50%
Clés déjà en décembre 2025
Hun Sen Boulevard est le nouveau centre d'affaires de la capitale du Cambodge
A proximité de Aeon Mall 3, Chip Mong Méga Mall, parcs d'affaires et écoles internationales
️ Le nouvel aéroport de Techo est le principal moteur de la croissance des prix
Appartements d'investissement actuels (bâtiment B)
1 chambre, 53 m2, 30 étage
107 151 $ Loyer 500 $/mois
Rendement annuel
2 chambres, 75 m2, 29 étages
150 858 $ loyer 800 $/mois
Rendement annuel 6,2 %
3 chambres, 113 m2, 30 étages
205 095 $ Loyer 1 200 $/mois
Rendement annuel
3 chambres, 130 m2, 30 étages
247 841 $ loyer 1 200 $/mois
Finition propre
Forfaits de meubles clés en main - à partir de 2 700 $
Après installation, immédiatement à louer
Conditions d'achat
• Acompte de 50%
50% – versements jusqu'à 2 ans (paiements tous les 6 mois)
A 100% de paiement - un rabais important, le rendement est plus élevé
Sur le complexe
• Parc privé 30 000 m2
• Piscines, fitness, tennis
• Rue commerçante et restaurants
• Sécurité et gestion 24/7
Pourquoi est-ce rentable ?
5 à 7 % par an en dollars
Croissance potentielle de la valeur jusqu'à +50%
Complètement complexe, sans risques de construction
Marché de location formé
Écrire ou appeler.
Je choisirai la meilleure option pour votre budget, envoyer des plans et le calcul de la rentabilité.
Ces conditions sont une offre limitée.