  2. Cambodge
  3. Khan Boeng Keng Kang
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Phnom Penh
3
Sihanoukville
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 40
Lieu:Il est situé sur 410 Street, à côté du marché russe et du boulevard Mao Tse Tong.Architecture :Chef-d'œuvre de 50 étages, combinant design moderne et fonctionnalité.Installations:Tout est conçu pour améliorer votre vie quotidienne.PrixLuxe abordable – espaces de vie de haute qualité cré…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$125,074
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 45
Surface 37–63 m²
2 objets immobiliers 2
Cherchez-vous un revenu passif à l'étranger sans risque? Appartement préparé en Asie avec 5* gestion et rentabilité garantie. Technologie SMART, niveau LUX. Meubles et machines clés en main. Plomberie - Allemagne, Suisse. Vue de l'est❤️Les appartements du complexe offrent une garantie de loy…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
63.0
221,522
Appartement
37.0
125,000
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
