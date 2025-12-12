  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Sihanoukville
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Afficher tout Complexe résidentiel Sianukvil
Complexe résidentiel Sianukvil
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$47,823
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 30
Description du projet.Time Square 10 sont trois tours résidentielles sur la première ligne de la plage d'Otrec 1 à Sianoukville. Appartement avec balcon et vue sur la mer. Infrastructure récréative niveau 4*. Tout est arrangé par le développeur Megakim World Corroration Ltd avec une réputati…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Immeuble Time
Immeuble Time
Immeuble Time
Immeuble Time
Immeuble Time
Afficher tout Immeuble Time
Immeuble Time
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$43,197
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 30
Description du projet.Time Square 10 sont trois tours résidentielles sur la première ligne de la plage d'Otrec 1 à Sianoukville. Appartement avec balcon et vue sur la mer. Infrastructure récréative niveau 4*. Tout est arrangé par le développeur Megakim World Corroration Ltd avec une réputati…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 30
Surface 47–100 m²
4 objets immobiliers 4
🌊 La mer, l'investissement et le pillage sont tous dans un seul projet !💎 La première ligne de l'océan - des appartements de classe affaires avec une vue panoramique🔥 10% de rabais sur tout l'appartement jusqu'à fin novembre !🏖 rendement jusqu'à 12%-14% par an en monnaie🏙️ Le projetTemps Squ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
58,086
Apartment 2 chambres
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
TekceTekce
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$43,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 39
L'un des grands projets de pointe de Megakim World Corp Ltd sous la marque Time Square, le Cambodge est le principal développeur, dans la ville côtière la plus prometteuse du pays, Sihanoukville. Ce n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais un nouveau symbole de statut, de technologi…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller