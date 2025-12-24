  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Complexe résidentiel Time Square 9

Complexe résidentiel Time Square 9

Phnom Penh, Cambodge
depuis
$102,600
BTC
1.2204066
ETH
63.9667263
USDT
101 439.0302982
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
13
Laisser une demande
ID: 33099
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    35

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🌆 Time Square 9 Appartements Premium dans le Centre de Phnom Penh – Début des ventes bientôt

Un des projets les plus attendus dans le prestigieux quartier BKK1

💎 Rare opportunité d'entrer dans le projet tôt

📈 Potentiel d'investissement élevé

📍 Emplacement 1 dans la capitale du Cambodge

🌍 Convient aux étrangers – modèle d'achat clair et transparent

⚠️ Les ventes commenceront bientôt. Il y a maintenant une pré-réservation (pré-réservation).

🔥 Principaux avantages pour l'acheteur

✅ Prix d'entrée à partir de 1 800 $ / m2 au coeur de la ville

✅ Quartier prestigieux BKK1 - forte demande de loyer

✅ Nouveau projet architectural de classe premium

✅ Convient pour la vie, la location et la revente

✅ Début – Meilleurs plans et conditions

🏡 Suggestions pour appartements (points de référence)

🔹 1 chambre à coucher Square: à partir de ~57 m2

🔹 2 chambres à coucher Superficie : de ~75-90 m2

🔹 3-4 chambres / résidences familiales Format carré agrandi Prix: individuellement, selon le plancher et la vue

🏙 A propos du projet

• Complexe résidentiel moderne

• Concept architectural à caractère élégant

• Fenêtres panoramiques et aménagements réfléchis

• Espaces publics haut de gamme

• Normes élevées de construction et de gestion

Infrastructure:

Toit-pool avec vue panoramique

- Sky-lounge / salons

Espaces de fitness et de bien-être

- Sécurité et service 24 heures sur 24

- Zones de repos pour les résidents

📍 Emplacement - zone BKK1

BKK1 est le quartier le plus prestigieux et recherché de Phnom Penh.

• Ambassades et organisations internationales

• Restaurants, cafés, boutiques

• bureaux, centres d'affaires

• Écoles et services internationaux

• Accessibilité pratique des transports

📈 C'est ici que se forme le marché le plus liquide de la ville.

💼 Possibilités d'investissement

• Emplacement central avec un approvisionnement limité

• Demande élevée des expatriés et des entreprises

• Perspectives de croissance de la valeur pendant la phase de construction

• Convient pour les locations à long terme et à court terme

🤝 Le soutien est inclus dans le coût de l'objet:

✔ Sélection d'appartements pour votre budget et votre but

✔ Prix actuels directement du développeur

✔ Soutien de la transaction "clé en main"

✔ Conseils d'achat pour étrangers

✔ Soutien après transaction (location, revente)

📞 Écrivez maintenant à: - entrer dans la liste de pré-inscription - obtenir les mises en page et le prix de départ - fixer les meilleures conditions avant le début officiel des ventes

✨ Centre Phnom Penh. Projet Premium. Entrée précoce.

Localisation sur la carte

Phnom Penh, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Time
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$43,197
T.V.A.
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Sianukvil
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$47,823
T.V.A.
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Cambodge
depuis
$57,155
Vous regardez
Complexe résidentiel Time Square 9
Phnom Penh, Cambodge
depuis
$102,600
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 30
Surface 47–100 m²
4 objets immobiliers 4
🌊 La mer, l'investissement et le pillage sont tous dans un seul projet !💎 La première ligne de l'océan - des appartements de classe affaires avec une vue panoramique🔥 10% de rabais sur tout l'appartement jusqu'à fin novembre !🏖 rendement jusqu'à 12%-14% par an en monnaie🏙️ Le projetTemps Squ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
58,086
Apartment 2 chambres
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Cambodge
depuis
$57,155
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 39
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 40
Lieu:Il est situé sur 410 Street, à côté du marché russe et du boulevard Mao Tse Tong.Architecture :Chef-d'œuvre de 50 étages, combinant design moderne et fonctionnalité.Installations:Tout est conçu pour améliorer votre vie quotidienne.PrixLuxe abordable – espaces de vie de haute qualité cré…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Realting.com
Aller