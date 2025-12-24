Complexe résidentiel Time Square 9

🌆 Time Square 9 Appartements Premium dans le Centre de Phnom Penh – Début des ventes bientôt
Un des projets les plus attendus dans le prestigieux quartier BKK1
💎 Rare opportunité d'entrer dans le projet tôt
📈 Potentiel d'investissement élevé
📍 Emplacement 1 dans la capitale du Cambodge
🌍 Convient aux étrangers – modèle d'achat clair et transparent
⚠️ Les ventes commenceront bientôt. Il y a maintenant une pré-réservation (pré-réservation).
🔥 Principaux avantages pour l'acheteur
✅ Prix d'entrée à partir de 1 800 $ / m2 au coeur de la ville
✅ Quartier prestigieux BKK1 - forte demande de loyer
✅ Nouveau projet architectural de classe premium
✅ Convient pour la vie, la location et la revente
✅ Début – Meilleurs plans et conditions
🏡 Suggestions pour appartements (points de référence)
🔹 1 chambre à coucher Square: à partir de ~57 m2
🔹 2 chambres à coucher Superficie : de ~75-90 m2
🔹 3-4 chambres / résidences familiales Format carré agrandi Prix: individuellement, selon le plancher et la vue
🏙 A propos du projet
• Complexe résidentiel moderne
• Concept architectural à caractère élégant
• Fenêtres panoramiques et aménagements réfléchis
• Espaces publics haut de gamme
• Normes élevées de construction et de gestion
Infrastructure:
Toit-pool avec vue panoramique
- Sky-lounge / salons
Espaces de fitness et de bien-être
- Sécurité et service 24 heures sur 24
- Zones de repos pour les résidents
📍 Emplacement - zone BKK1
BKK1 est le quartier le plus prestigieux et recherché de Phnom Penh.
• Ambassades et organisations internationales
• Restaurants, cafés, boutiques
• bureaux, centres d'affaires
• Écoles et services internationaux
• Accessibilité pratique des transports
📈 C'est ici que se forme le marché le plus liquide de la ville.
💼 Possibilités d'investissement
• Emplacement central avec un approvisionnement limité
• Demande élevée des expatriés et des entreprises
• Perspectives de croissance de la valeur pendant la phase de construction
• Convient pour les locations à long terme et à court terme
🤝 Le soutien est inclus dans le coût de l'objet:
✔ Sélection d'appartements pour votre budget et votre but
✔ Prix actuels directement du développeur
✔ Soutien de la transaction "clé en main"
✔ Conseils d'achat pour étrangers
✔ Soutien après transaction (location, revente)
📞 Écrivez maintenant à: - entrer dans la liste de pré-inscription - obtenir les mises en page et le prix de départ - fixer les meilleures conditions avant le début officiel des ventes
✨ Centre Phnom Penh. Projet Premium. Entrée précoce.