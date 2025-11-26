Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View

🌊 La mer, l'investissement et le pillage sont tous dans un seul projet !

💎 La première ligne de l'océan - des appartements de classe affaires avec une vue panoramique

🔥 10% de rabais sur tout l'appartement jusqu'à fin novembre !

🏖 rendement jusqu'à 12%-14% par an en monnaie

🏙️ Le projet

Temps Square 10 Océan View est un projet international à grande échelle d'un développeur premium, le leader des ventes de 2024.

📍Sihanoukville, au Cambodge, est la première ligne du golfe de Thaïlande, une zone de tourisme actif et de croissance des infrastructures.

Le complexe comprend trois tours, plus de 1 300 appartements, des plans bien pensés, des vues panoramiques et une infrastructure de niveau 5 ★.

🏆 Lauréat des prix immobiliers internationaux

📅 Disponibilité du complexe - 2029

💸 Plan financier

1. Réserves : 500 $

2. Contribution initiale (20 %) :

3. 40% d'acompte:- pour 40 mois

4. Solde de 40% à la livraison

💳 Hypothèque possible pour les 40% restants pendant 10 ans à 10% par an

🚩Pertinence et disponibilité préciser lors de la demande

‼️Objet vendu de 90%, les lots gratuits diminuent chaque jour

📈 Avantages en matière d'investissement

📊 Augmentation des coûts de livraison – de 1 316 $/m2 à environ 3 000 $/m2

📈 Potentiel de gains en capital – Plus de 80000$

💵 Rendement de location – 12-14% par an

🏖 Haute liquidité : 75% du complexe vendu en 3 mois

🌟 Niveau 5★ Infrastructure

🏝 Plage propre

🏊‍♀️ Piscines à débordement avec vue sur l'océan

💪 Fitness, yoga, SPA

🎬 Cinéma, café, restaurants

👨‍💻 Coworking, zones de salon

🎠 Terrains de jeux, parc aquatique

🚗 Parking fermé, concierge, sécurité 24/7

✍️ Accompagner la transaction

Je vais t'aider.

🔹 Choisissez la meilleure option et fixer la réduction

🔹 Vérifiez le contrat et les détails juridiques

🔹 Organiser une présentation et une consultation en ligne

🔹 Demandez un versement clé en main ou un prêt hypothécaire

📞 Écrivez dès maintenant - une réduction de 10% n'est valable que jusqu'à fin novembre!

Obtenez une présentation, des calculs de revenus et une revue vidéo de l'appartement.