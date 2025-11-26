Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View

🌊 La mer, l'investissement et le pillage sont tous dans un seul projet !
💎 La première ligne de l'océan - des appartements de classe affaires avec une vue panoramique
🔥 10% de rabais sur tout l'appartement jusqu'à fin novembre !
🏖 rendement jusqu'à 12%-14% par an en monnaie
🏙️ Le projet
Temps Square 10 Océan View est un projet international à grande échelle d'un développeur premium, le leader des ventes de 2024.
📍Sihanoukville, au Cambodge, est la première ligne du golfe de Thaïlande, une zone de tourisme actif et de croissance des infrastructures.
Le complexe comprend trois tours, plus de 1 300 appartements, des plans bien pensés, des vues panoramiques et une infrastructure de niveau 5 ★.
🏆 Lauréat des prix immobiliers internationaux
📅 Disponibilité du complexe - 2029
💸 Plan financier
1. Réserves : 500 $
2. Contribution initiale (20 %) :
3. 40% d'acompte:- pour 40 mois
4. Solde de 40% à la livraison
💳 Hypothèque possible pour les 40% restants pendant 10 ans à 10% par an
🚩Pertinence et disponibilité préciser lors de la demande
‼️Objet vendu de 90%, les lots gratuits diminuent chaque jour
📈 Avantages en matière d'investissement
📊 Augmentation des coûts de livraison – de 1 316 $/m2 à environ 3 000 $/m2
📈 Potentiel de gains en capital – Plus de 80000$
💵 Rendement de location – 12-14% par an
🏖 Haute liquidité : 75% du complexe vendu en 3 mois
🌟 Niveau 5★ Infrastructure
🏝 Plage propre
🏊♀️ Piscines à débordement avec vue sur l'océan
💪 Fitness, yoga, SPA
🎬 Cinéma, café, restaurants
👨💻 Coworking, zones de salon
🎠 Terrains de jeux, parc aquatique
🚗 Parking fermé, concierge, sécurité 24/7
✍️ Accompagner la transaction
Je vais t'aider.
🔹 Choisissez la meilleure option et fixer la réduction
🔹 Vérifiez le contrat et les détails juridiques
🔹 Organiser une présentation et une consultation en ligne
🔹 Demandez un versement clé en main ou un prêt hypothécaire
📞 Écrivez dès maintenant - une réduction de 10% n'est valable que jusqu'à fin novembre!
Obtenez une présentation, des calculs de revenus et une revue vidéo de l'appartement.