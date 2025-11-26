  1. Realting.com
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View

Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
BTC
0.5412134
ETH
28.3673104
USDT
44 985.1450153
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
17
ID: 32943
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Cambodge
  • État
    Sihanoukville
  • Région
    Preah Sihanouk Municipality

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    30

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

🌊 La mer, l'investissement et le pillage sont tous dans un seul projet !

💎 La première ligne de l'océan - des appartements de classe affaires avec une vue panoramique
🔥 10% de rabais sur tout l'appartement jusqu'à fin novembre !
🏖 rendement jusqu'à 12%-14% par an en monnaie

🏙️ Le projet

Temps Square 10 Océan View est un projet international à grande échelle d'un développeur premium, le leader des ventes de 2024.

📍Sihanoukville, au Cambodge, est la première ligne du golfe de Thaïlande, une zone de tourisme actif et de croissance des infrastructures.

Le complexe comprend trois tours, plus de 1 300 appartements, des plans bien pensés, des vues panoramiques et une infrastructure de niveau 5 ★.
🏆 Lauréat des prix immobiliers internationaux

📅 Disponibilité du complexe - 2029
💸 Plan financier

1. Réserves : 500 $
2. Contribution initiale (20 %) :
3. 40% d'acompte:- pour 40 mois
4. Solde de 40% à la livraison

💳 Hypothèque possible pour les 40% restants pendant 10 ans à 10% par an

🚩Pertinence et disponibilité préciser lors de la demande

‼️Objet vendu de 90%, les lots gratuits diminuent chaque jour

📈 Avantages en matière d'investissement

📊 Augmentation des coûts de livraison – de 1 316 $/m2 à environ 3 000 $/m2
📈 Potentiel de gains en capital – Plus de 80000$
💵 Rendement de location – 12-14% par an
🏖 Haute liquidité : 75% du complexe vendu en 3 mois

🌟 Niveau 5★ Infrastructure

🏝 Plage propre
🏊‍♀️ Piscines à débordement avec vue sur l'océan
💪 Fitness, yoga, SPA
🎬 Cinéma, café, restaurants
👨‍💻 Coworking, zones de salon
🎠 Terrains de jeux, parc aquatique
🚗 Parking fermé, concierge, sécurité 24/7

✍️ Accompagner la transaction

Je vais t'aider.
🔹 Choisissez la meilleure option et fixer la réduction
🔹 Vérifiez le contrat et les détails juridiques
🔹 Organiser une présentation et une consultation en ligne
🔹 Demandez un versement clé en main ou un prêt hypothécaire

📞 Écrivez dès maintenant - une réduction de 10% n'est valable que jusqu'à fin novembre!

Obtenez une présentation, des calculs de revenus et une revue vidéo de l'appartement.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 47.0
Prix ​​par m², USD 1,236
Prix ​​de l'appartement, USD 58,086
Appartements 2 chambres
Surface, m² 78.0 – 100.0
Prix ​​par m², USD 1,048 – 1,175
Prix ​​de l'appartement, USD 91,665 – 104,805

Localisation sur la carte

Sihanoukville, Cambodge

