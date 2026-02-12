  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Sen Sok
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Phnom Penh
5
Sihanoukville
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
depuis
$88,992
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 36
Surface 40–60 m²
3 objets immobiliers 3
🌆 Time Square 9 Appartements Premium dans le Centre de Phnom Penh – Début des ventes bientôtUn des projets les plus attendus dans le prestigieux quartier BKK1💎 Rare opportunité d'entrer dans le projet tôt📈 Potentiel d'investissement élevé📍 Emplacement 1 dans la capitale du Cambodge🌍 Convient…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.0 – 60.0
68,000 – 97,974
