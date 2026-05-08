  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Oblast de Bourgas
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

;
Municipalité de Nessebar
8
Sveti Vlas
3
Municipalité de Pomorié
1
Akheloï
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Burgas
Immeuble Burgas
Immeuble Burgas
Immeuble Burgas
Immeuble Burgas
Afficher tout Immeuble Burgas
Immeuble Burgas
Bourgas, Bulgarie
depuis
$42,386
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Découvrez "SELENA" - votre nouvelle maison à Burgas!Nous présentons à votre attention le complexe résidentiel "SELENA" - un projet moderne,Situé dans le quartier pittoresque et dynamique de Meden Rudnik,Zone B, Burgas. SELENA offre la combinaison parfaite de confort, de qualitéet abordable, …
Agence
Bulgarian Expert
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bulgarian Expert
Langues
English, Русский, Български
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Appart-hôtel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$127,729
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 39–62 m²
3 objets immobiliers 3
La vie de luxe sur la côtePrêt pour la saison estivale de 2027!Superbes studios spacieux, appartements de 1 et 2 chambres, et penthousesQui ne veut pas profiter d'une vie estivale inoubliable sur la plage?Des couchers de soleil fascinants, des intérieurs bien équipés et le magnifique territo…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble La Mer Home2
Immeuble La Mer Home2
Immeuble La Mer Home2
Nessebar, Bulgarie
depuis
$61,815
L'année de construction 2028
Commencer à vendre!!!Plage ensoleillée Nouvelle maison résidentielle dans le centre de Sunny Beach près de Cacao Beach La Mer Home2 - conçu avec la vie moderne à l'espritPas de taxe de soutien.700m de la merLes appartements sont clés en mainSuperficie - à partir de 36,41 m2 Prix - à partir d…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
John TaylorJohn Taylor
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Complexe résidentiel Solnecnyj bereg Umnyj vybor
Nessebar, Bulgarie
depuis
$60,349
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 39 m²
1 objet immobilier 1
🌴 Appartements à la mer en Bulgarie - la vente📍 La Côte du Soleil • Le Rayon de Fregat🏖 5-10 minutes à pied de la plage💥 Rare offre au début de la construction - les meilleurs prix et le choix des plans⭐Principaux actifs✔ Une propriété près de la mer✔ Quartier calme près de la plage et de l'…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel MAGNOLIA 8
Complexe résidentiel MAGNOLIA 8
Complexe résidentiel MAGNOLIA 8
Complexe résidentiel MAGNOLIA 8
Nessebar, Bulgarie
depuis
$68,467
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Commencer à vendre!!!Sunny Beach Complexe résidentiel "MAGNOLIA 8" 700 m de la merLes appartements sont clés en mainPlaces de stationnement souterraines et souterrainesStudios: à partir de 38.48 m2 Deux chambres: à partir de 56.88 m2Prix: de 1,550 € m2 à 2300 € m22000 EUR - dépôt 30% - premi…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Afficher tout Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,087
L'année de construction 2026
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Afficher tout Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
L'année de construction 2026
🌊 Succèdez votre appartement d'achat à 400 mètres de l'endroit à Nessebre!🔹 ♪ Prête à la maison🔹 Pas de frais de service !🔹 Idéal dla la summerego detíha, PMG ou quais à Arendu🔹 Quartier🔹 Shares: une harpe ou une terrasse de 11,4 m2!🔹 Prix à partir de 95 590 €💎 En complexe:✅ Spornыe 2 et 3-k…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Immeuble Solemare by the Sea
Immeuble Solemare by the Sea
Immeuble Solemare by the Sea
Immeuble Solemare by the Sea
Immeuble Solemare by the Sea
Immeuble Solemare by the Sea
Immeuble Solemare by the Sea
Akheloï, Bulgarie
depuis
$64,234
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 41–109 m²
3 objets immobiliers 3
Ce complexe résidentiel comprend 174 appartements, dont des studios, des appartements d'une, deux et trois chambres, tous conçus selon des normes élevées. Le projet comprend une vaste infrastructure d'affaires et de loisirs pour accueillir divers résidents et visiteurs, qu'ils se rendent pou…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.5
129,900
Apartment 2 chambres
109.0
207,700
Studio
40.6
80,567
Développeur
Libro Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Libro Group
Langues
English, Русский
Sur la carte
Realting.com
Aller