Programmes d'immigration en Bulgarie

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Bulgarie Bulgarie
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Type de programme d'immigration Permis de résidence
Durée du processus depuis 1 months
Service complet pour l'obtention d'un permis de séjour sur la base de la création d'une entreprise: enregistrement compte bancaire permis de séjour pour le fondateur Services supplémentaires: Recherche de biens immobiliers à des fins de bureau et autres à des fins commer…
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