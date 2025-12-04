  1. Realting.com
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,087
L'année de construction 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - une nouvelle maison au bord de la mer à St. Vlas!🏡 Complexe de boutiques confortable à seulement 400 mètres de la plage!🔹 Bâtiment moderne de 5 étages🔹 Seulement 10 appartements - pour ceux qui apprécient l'intimité🔹 Appartements avec 1 et 2 chambres (de 58 m2 à 110 m2)🔹 Te…
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarie
depuis
$57,899
L'année de construction 2028
Surface 38–97 m²
3 objets immobiliers 3
Byala Sun Residence est un complexe résidentiel moderne près de la mer dans la ville balnéaire de Byala (Bulgarie). Le projet combine tranquillité et confort avec des équipements modernes, offrant un hébergement pour les loisirs, résidence permanente ou investissement.Emplacement: à seulemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.0 – 67.0
57,759 – 90,721
Apartment 2 chambres
97.0
144,634
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
L'année de construction 2026
🌊 Succèdez votre appartement d'achat à 400 mètres de l'endroit à Nessebre!🔹 ♪ Prête à la maison🔹 Pas de frais de service !🔹 Idéal dla la summerego detíha, PMG ou quais à Arendu🔹 Quartier🔹 Shares: une harpe ou une terrasse de 11,4 m2!🔹 Prix à partir de 95 590 €💎 En complexe:✅ Spornыe 2 et 3-k…
OneOne
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$127,729
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Surface 39–62 m²
3 objets immobiliers 3
La vie de luxe sur la côtePrêt pour la saison estivale de 2027!Superbes studios spacieux, appartements de 1 et 2 chambres, et penthousesQui ne veut pas profiter d'une vie estivale inoubliable sur la plage?Des couchers de soleil fascinants, des intérieurs bien équipés et le magnifique territo…
