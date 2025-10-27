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Complexe résidentiel Novyj dom u mora

Nessebar, Bulgarie
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$62,796
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ID: 38168
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Nessebar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Русский Русский

🔥 Commencer la vente sur la côte solaire de 700 M à la mer.

✅ A partir de 54 900 euros – accès abordable à la propriété européenne
🌊 à environ 700 mètres de la plage de Cacao
💶 versements sans intérêts du développeur et sans frais d'entretien mensuels

Le nouveau complexe résidentiel est situé dans une partie tranquille de Sunny Beach, à côté de la rivière et à quelques minutes à pied de la mer. Il s'agit d'une solution réussie pour vos propres vacances et pour l'investissement avec la location ultérieure.

🏡 A propos du projet
• 6 étages
• un total de 47 appartements
• mise en service - mai 2028
Ascenseurs silencieux modernes de production espagnole
• Fenêtres Rehau économes en énergie
• Isolation thermique Baumit
• appartements sont transférés avec une finition complète "clé en main"

🏠 Options disponibles
• Studios - à partir de 54 900 €
• Appartements 1 chambre - à partir de 76 890 €

Après avoir reçu les clés, vous pouvez immédiatement meubler l'appartement, déménager ou commencer à louer.

🌿 Infrastructure complexe
✔ paysage
✔ Parking ouvert et garages individuels
✔ ascenseur
✔ aménagement paysager
✔ portable

📍 Emplacement.
environ 700 m de la mer (7-10 minutes à pied)
Environ 27 km de l'aéroport international de Burgas (25-30 minutes en voiture)
• Supermarché – à distance de marche
• Arrêt de bus à proximité
• cafés, restaurants, pharmacies et magasins à distance de marche

📈 Pourquoi le projet est intéressant
✔ Sans frais – un avantage rare pour la Bulgarie
✔ Maison moderne avec un petit nombre d'appartements
✔ Prix rentables au début des ventes
✔ versement
✔ Haute demande de location pendant la saison des vacances
✔ Augmentation probable de la valeur au moment de la livraison

Votre agent immobilier en Bulgarie - Svetlana

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Nessebar, Bulgarie
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