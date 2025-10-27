Complexe résidentiel Novyj dom u mora

🔥 Commencer la vente sur la côte solaire de 700 M à la mer.

✅ A partir de 54 900 euros – accès abordable à la propriété européenne

🌊 à environ 700 mètres de la plage de Cacao

💶 versements sans intérêts du développeur et sans frais d'entretien mensuels

Le nouveau complexe résidentiel est situé dans une partie tranquille de Sunny Beach, à côté de la rivière et à quelques minutes à pied de la mer. Il s'agit d'une solution réussie pour vos propres vacances et pour l'investissement avec la location ultérieure.

🏡 A propos du projet

• 6 étages

• un total de 47 appartements

• mise en service - mai 2028

Ascenseurs silencieux modernes de production espagnole

• Fenêtres Rehau économes en énergie

• Isolation thermique Baumit

• appartements sont transférés avec une finition complète "clé en main"

🏠 Options disponibles

• Studios - à partir de 54 900 €

• Appartements 1 chambre - à partir de 76 890 €

Après avoir reçu les clés, vous pouvez immédiatement meubler l'appartement, déménager ou commencer à louer.

🌿 Infrastructure complexe

✔ paysage

✔ Parking ouvert et garages individuels

✔ ascenseur

✔ aménagement paysager

✔ portable

📍 Emplacement.

environ 700 m de la mer (7-10 minutes à pied)

Environ 27 km de l'aéroport international de Burgas (25-30 minutes en voiture)

• Supermarché – à distance de marche

• Arrêt de bus à proximité

• cafés, restaurants, pharmacies et magasins à distance de marche

📈 Pourquoi le projet est intéressant

✔ Sans frais – un avantage rare pour la Bulgarie

✔ Maison moderne avec un petit nombre d'appartements

✔ Prix rentables au début des ventes

✔ versement

✔ Haute demande de location pendant la saison des vacances

✔ Augmentation probable de la valeur au moment de la livraison

Votre agent immobilier en Bulgarie - Svetlana

Je vous aiderai à choisir l'appartement le plus rentable directement du développeur, effectuer le plein soutien de la transaction, y compris l'achat à distance.

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Le coût et la disponibilité des appartements sont à jour au moment de la publication et peuvent changer.