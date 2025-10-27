Complexe résidentiel Novyj dom u mora

🔥 Commencer la vente sur la côte solaire de 700 M à la mer.
✅ A partir de 54 900 euros – accès abordable à la propriété européenne
🌊 à environ 700 mètres de la plage de Cacao
💶 versements sans intérêts du développeur et sans frais d'entretien mensuels
Le nouveau complexe résidentiel est situé dans une partie tranquille de Sunny Beach, à côté de la rivière et à quelques minutes à pied de la mer. Il s'agit d'une solution réussie pour vos propres vacances et pour l'investissement avec la location ultérieure.
🏡 A propos du projet
• 6 étages
• un total de 47 appartements
• mise en service - mai 2028
Ascenseurs silencieux modernes de production espagnole
• Fenêtres Rehau économes en énergie
• Isolation thermique Baumit
• appartements sont transférés avec une finition complète "clé en main"
🏠 Options disponibles
• Studios - à partir de 54 900 €
• Appartements 1 chambre - à partir de 76 890 €
Après avoir reçu les clés, vous pouvez immédiatement meubler l'appartement, déménager ou commencer à louer.
🌿 Infrastructure complexe
✔ paysage
✔ Parking ouvert et garages individuels
✔ ascenseur
✔ aménagement paysager
✔ portable
📍 Emplacement.
environ 700 m de la mer (7-10 minutes à pied)
Environ 27 km de l'aéroport international de Burgas (25-30 minutes en voiture)
• Supermarché – à distance de marche
• Arrêt de bus à proximité
• cafés, restaurants, pharmacies et magasins à distance de marche
📈 Pourquoi le projet est intéressant
✔ Sans frais – un avantage rare pour la Bulgarie
✔ Maison moderne avec un petit nombre d'appartements
✔ Prix rentables au début des ventes
✔ versement
✔ Haute demande de location pendant la saison des vacances
✔ Augmentation probable de la valeur au moment de la livraison
Votre agent immobilier en Bulgarie - Svetlana
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Le coût et la disponibilité des appartements sont à jour au moment de la publication et peuvent changer.