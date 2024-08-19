Complexe résidentiel Premium klass na pobereze Bolgarii

La vie de luxe sur la côte

Prêt pour la saison estivale de 2027!

Superbes studios spacieux, appartements de 1 et 2 chambres, et penthouses

Qui ne veut pas profiter d'une vie estivale inoubliable sur la plage?

Des couchers de soleil fascinants, des intérieurs bien équipés et le magnifique territoire de l'apart-hôtel vous attendent. Tout cela dans un grand endroit avec une vue sur la mer Noire magique et un panorama magnifique sur toute la baie de la station Sunny Beach - beau à tout moment de la journée.

Que vous aimiez la natation, le bodyboard ou simplement la détente sur une plage de sable tendre avec votre famille, l'emplacement signifie que la plage et les vagues sont littéralement à 100 mètres de la porte.

La station est un véritable paradis pour des vacances d'été en famille, offrant deux piscines d'eau douce, des piscines pour enfants et des toboggans à couper le souffle. En été, il y a un programme d'animation de 7 jours de l'apart-hôtel.

Le complexe est situé dans la partie ouest de Sveti Vlas, à distance de marche de toutes les plages pittoresques de la ville et le yacht club Dinevi Marina, ainsi que à seulement 5 minutes en voiture de la promenade de Sunny Beach. Les cafés de plage, les restaurants confortables, les discothèques, les bars et la vie nocturne de la côte sont à quelques minutes.

C'est une occasion rare et unique: des appartements confortables, élégants, haut de gamme dans un emplacement magnifique, près du centre de Sveti Vlas et à seulement 5 minutes de la vie nocturne de Sunny Beach.

Idéal pour l'investissement et la résidence permanente ou saisonnière, grâce à une combinaison de facteurs clés : excellent emplacement, construction de haute qualité et intérieurs soigneusement conçus.

Les appartements sont loués avec finitions finies et le mobilier complet, entièrement prêts à vivre ou à louer.

Le complexe est conçu pour la vie toute l'année.