  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Sveti Vlas
  4. Complexe résidentiel Premium klass na pobereze Bolgarii

Complexe résidentiel Premium klass na pobereze Bolgarii

Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$127,089
BTC
1.5116956
ETH
79.2344305
USDT
125 650.6977641
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
3
Laisser une demande
ID: 27580
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Sveti Vlas

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

La vie de luxe sur la côte

Prêt pour la saison estivale de 2027!

Superbes studios spacieux, appartements de 1 et 2 chambres, et penthouses

Qui ne veut pas profiter d'une vie estivale inoubliable sur la plage?

Des couchers de soleil fascinants, des intérieurs bien équipés et le magnifique territoire de l'apart-hôtel vous attendent. Tout cela dans un grand endroit avec une vue sur la mer Noire magique et un panorama magnifique sur toute la baie de la station Sunny Beach - beau à tout moment de la journée.

Que vous aimiez la natation, le bodyboard ou simplement la détente sur une plage de sable tendre avec votre famille, l'emplacement signifie que la plage et les vagues sont littéralement à 100 mètres de la porte.

La station est un véritable paradis pour des vacances d'été en famille, offrant deux piscines d'eau douce, des piscines pour enfants et des toboggans à couper le souffle. En été, il y a un programme d'animation de 7 jours de l'apart-hôtel.

Le complexe est situé dans la partie ouest de Sveti Vlas, à distance de marche de toutes les plages pittoresques de la ville et le yacht club Dinevi Marina, ainsi que à seulement 5 minutes en voiture de la promenade de Sunny Beach. Les cafés de plage, les restaurants confortables, les discothèques, les bars et la vie nocturne de la côte sont à quelques minutes.

C'est une occasion rare et unique: des appartements confortables, élégants, haut de gamme dans un emplacement magnifique, près du centre de Sveti Vlas et à seulement 5 minutes de la vie nocturne de Sunny Beach.

Idéal pour l'investissement et la résidence permanente ou saisonnière, grâce à une combinaison de facteurs clés : excellent emplacement, construction de haute qualité et intérieurs soigneusement conçus.

Les appartements sont loués avec finitions finies et le mobilier complet, entièrement prêts à vivre ou à louer.

Le complexe est conçu pour la vie toute l'année.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 44.5 – 62.0
Prix ​​par m², USD 3,193 – 3,488
Prix ​​de l'appartement, USD 155,201 – 197,954
Appartements Studio
Surface, m² 39.3
Prix ​​par m², USD 3,232
Prix ​​de l'appartement, USD 127,089

Localisation sur la carte

Sveti Vlas, Bulgarie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,087
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarie
depuis
$57,899
Vous regardez
Complexe résidentiel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$127,089
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Afficher tout Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
L'année de construction 2026
🌊 Succèdez votre appartement d'achat à 400 mètres de l'endroit à Nessebre!🔹 ♪ Prête à la maison🔹 Pas de frais de service !🔹 Idéal dla la summerego detíha, PMG ou quais à Arendu🔹 Quartier🔹 Shares: une harpe ou une terrasse de 11,4 m2!🔹 Prix à partir de 95 590 €💎 En complexe:✅ Spornыe 2 et 3-k…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Afficher tout Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Appart-hôtel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgarie
depuis
$57,899
L'année de construction 2028
Surface 38–97 m²
3 objets immobiliers 3
Byala Sun Residence est un complexe résidentiel moderne près de la mer dans la ville balnéaire de Byala (Bulgarie). Le projet combine tranquillité et confort avec des équipements modernes, offrant un hébergement pour les loisirs, résidence permanente ou investissement.Emplacement: à seulemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
38.0 – 67.0
58,168 – 91,363
Apartment 2 chambres
97.0
145,659
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Afficher tout Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Complexe résidentiel FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgarie
depuis
$113,087
L'année de construction 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - une nouvelle maison au bord de la mer à St. Vlas!🏡 Complexe de boutiques confortable à seulement 400 mètres de la plage!🔹 Bâtiment moderne de 5 étages🔹 Seulement 10 appartements - pour ceux qui apprécient l'intimité🔹 Appartements avec 1 et 2 chambres (de 58 m2 à 110 m2)🔹 Te…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
19.08.2024
Quelles sont les meilleures villes où vivre en Bulgarie ?
Afficher toutes les publications