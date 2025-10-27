Appartement dans un nouvel immeuble v Ravde s T Marketom No86

Nouveau bâtiment résidentiel à Ravda avec boutique toute l'année T Market
Projet no 86
📍Bulgarie🇧🇬
📍brutda
Complexe:
- Pas d'impôt.
Nombre élevé de places de stationnement
- Marché T dans la maison.
Bonne qualité de construction, seulement brique, sans béton aéré
Design paysager bien conçu
Début de la construction Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2013 relatif à l'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2013 relatif à l'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 22.12.2013, p. 1).
Livraison en 2028
Appartements:
Appartements sont loués avec finition brute ou propre
- Bonne planification.
- Appartements lumineux
-Studio de 51.5m2
-Deux sur 65m2
Trois à partir de 100m2.
Prix
Prix par m2 sur une finition rugueuse de 1050m2
Prix par m2 sur une finition propre à partir de 1230m2
-Studio à partir de 60,180€
-1+1 à partir de 75 231 €
-2+1 à partir de 123 553€
-Parcomest 15 000 euros
-Installation jusqu'à la fin de 2028
30% d'acompte
Régime de paiement
Dépôt de 3 000 euros
30% Premier versement en septembre 2026 (deux semaines avant le début de la construction)
40% sur la loi 14 (août 2027)
30% sur la loi 16 (fin 2028)