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Appartement dans un nouvel immeuble v Ravde s T Marketom No86

Ravda, Bulgarie
depuis
$69,762
T.V.A.
depuis
$1,221/m²
;
4
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ID: 36649
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 86
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Village
    Ravda
  • Adresse
    Nesebr

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Русский Русский

Nouveau bâtiment résidentiel à Ravda avec boutique toute l'année T Market
Projet no 86

📍Bulgarie🇧🇬
📍brutda

Complexe:
- Pas d'impôt.
Nombre élevé de places de stationnement
- Marché T dans la maison.
Bonne qualité de construction, seulement brique, sans béton aéré
Design paysager bien conçu
Début de la construction Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2013 relatif à l'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2013 relatif à l'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 22.12.2013, p. 1).
Livraison en 2028

Appartements:
Appartements sont loués avec finition brute ou propre
- Bonne planification.
- Appartements lumineux
-Studio de 51.5m2
-Deux sur 65m2
Trois à partir de 100m2.

Prix
Prix par m2 sur une finition rugueuse de 1050m2
Prix par m2 sur une finition propre à partir de 1230m2

-Studio à partir de 60,180€
-1+1 à partir de 75 231 €
-2+1 à partir de 123 553€
-Parcomest 15 000 euros
-Installation jusqu'à la fin de 2028
30% d'acompte

Régime de paiement
Dépôt de 3 000 euros
30% Premier versement en septembre 2026 (deux semaines avant le début de la construction)
40% sur la loi 14 (août 2027)
30% sur la loi 16 (fin 2028)

Localisation sur la carte

Ravda, Bulgarie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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