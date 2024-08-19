  1. Realting.com
  2. Bulgarie
  3. Nessebar
  4. Appartement dans un nouvel immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI

Appartement dans un nouvel immeuble ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI

Nessebar, Bulgarie
depuis
$111,387
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
12
ID: 27350
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Nessebar
  • Ville
    Nessebar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

Русский Русский

🌊 Succèdez votre appartement d'achat à 400 mètres de l'endroit à Nessebre!

🔹 ♪ Prête à la maison
🔹 Pas de frais de service !
🔹 Idéal dla la summerego detíha, PMG ou quais à Arendu
🔹 Quartier
🔹 Shares: une harpe ou une terrasse de 11,4 m2!
🔹 Prix à partir de 95 590 €

💎 En complexe:

✅ Spornыe 2 et 3-konnatnye quartyrы
✅ Zakretaya territoria, dostupa contrôlée
✅ Places de stationnement et entrepôts
✅ Département d'architecture et de qualité de Stylnya
✅ Dans les dominations de Peschay: mer, cour de Tannisnyy, parc aquatique, appartements de sport, supermarché

🔥 ACTIE !

  • Plus haut.102
    🎁 Sous-prime: Terrasse 11,4 m2 + participation (10 000 € ont été payés!)

  • En hausse.204
    🎁 Sous-prime : incendie à 11 000 €

📄 Planificateurs et planificateurs

📍 Complexe

Localisation sur la carte

Nessebar, Bulgarie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
