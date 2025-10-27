Appartement dans un nouvel immeuble Solemare by the Sea

Ce complexe résidentiel comprend 174 appartements, dont des studios, des appartements d'une, deux et trois chambres, tous conçus selon des normes élevées. Le projet comprend une vaste infrastructure d'affaires et de loisirs pour accueillir divers résidents et visiteurs, qu'ils se rendent pour des loisirs ou des affaires.

Le bâtiment lui-même allie influences architecturales européennes et contemporaines, répondant aux normes les plus élevées de tout connaisseur de beauté et de confort, combiné avec la fonctionnalité et la commodité de la technologie moderne.

Achèvement des travaux avant mai 2026.

Principales caractéristiques et commodités

- Grande piscine extérieure

- Salle de gym entièrement équipée

- Centre de spa luxueux

- Restaurant

- Bar de la piscine

- Club pour enfants

- Magasins de commodité

- Réception

- Sécurité 24 heures sur 24

- Salles de conférence