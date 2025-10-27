  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Solemare by the Sea

Akheloï, Bulgarie
$64,926
ID: 33274
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Pomorié
  • Ville
    Akheloï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

Ce complexe résidentiel comprend 174 appartements, dont des studios, des appartements d'une, deux et trois chambres, tous conçus selon des normes élevées. Le projet comprend une vaste infrastructure d'affaires et de loisirs pour accueillir divers résidents et visiteurs, qu'ils se rendent pour des loisirs ou des affaires.

Le bâtiment lui-même allie influences architecturales européennes et contemporaines, répondant aux normes les plus élevées de tout connaisseur de beauté et de confort, combiné avec la fonctionnalité et la commodité de la technologie moderne.

Achèvement des travaux avant mai 2026.

Principales caractéristiques et commodités

- Grande piscine extérieure

- Salle de gym entièrement équipée

- Centre de spa luxueux

- Restaurant

- Bar de la piscine

- Club pour enfants

- Magasins de commodité

- Réception

- Sécurité 24 heures sur 24

- Salles de conférence

Localisation sur la carte

Akheloï, Bulgarie
