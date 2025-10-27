Appartement dans un nouvel immeuble Burgas

Découvrez "SELENA" - votre nouvelle maison à Burgas!

Nous présentons à votre attention le complexe résidentiel "SELENA" - un projet moderne,

Situé dans le quartier pittoresque et dynamique de Meden Rudnik,

Zone B, Burgas. SELENA offre la combinaison parfaite de confort, de qualité

et abordable, devenant un excellent choix pour vivre ou investir.

Avantages de l'emplacement et de l'infrastructure :

Le complexe résidentiel « SELENA » est situé dans une zone dotée d'une infrastructure bien développée.

La proximité des principales artères de transport de la ville offre un accès facile au

Toutes les installations nécessaires. Il ya des jardins d'enfants à distance de marche et

Cela rend la zone idéale pour les familles avec enfants. En outre, merci

Des fenêtres de nombreux appartements ouvrent une vue imprenable

au lac et à la mer, créant une atmosphère de calme et de convivialité.

Une variété de plans et de zones disponibles:

SELENA offre une large gamme d'appartements conçus avec considération

Exigences modernes en matière de confort et de fonctionnalité:

• Studios : à partir de 36,53 m2

• Appartements de 1 chambre: à partir de 48.61 m2.

Appartements de 2 chambres: à partir de 68.51 m2.



Conditions d'acquisition favorables:

Nous offrons des conditions attrayantes pour l'achat de vos rêves:

• Prix: à partir de 990 euros par mètre carré.

• Acomptes provisionnels: Profitez de versements sans intérêt jusqu'à la fin

Construction, divisée en 8 étapes pratiques. L'acompte n'est que de 10%.

Temps de construction:

La construction commence en mars 2026 et devrait être achevée au début de 2028. Cela vous donne beaucoup de temps pour planifier et vous préparer à emménager dans votre nouvelle maison.



Ne manquez pas l'occasion de devenir propriétaire immobilier dans l'un des plus

Zones prometteuses de Burgas ! Contactez-nous pour plus d'informations.