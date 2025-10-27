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Appartement dans un nouvel immeuble Burgas

Bourgas, Bulgarie
depuis
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T.V.A.
depuis
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ID: 36527
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Bulgarie
  • État
    Oblast de Bourgas
  • Région
    Municipalité de Bourgas
  • Ville
    Bourgas
  • Adresse
    bl 112

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

À propos du complexe

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Temps de construction:
La construction commence en mars 2026 et devrait être achevée au début de 2028. Cela vous donne beaucoup de temps pour planifier et vous préparer à emménager dans votre nouvelle maison.


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Bourgas, Bulgarie
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